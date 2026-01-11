×
Strategie di AEO nell’era dell’AI search

L'AI search sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti cercano informazioni. Ecco come affrontare questa sfida.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito cambiamenti significativi. L’emergere dell’AI search, con modelli come ChatGPT e Google AI Mode, ha portato a un aumento della zero-click search. Attualmente, il 95% delle ricerche effettuate tramite Google AI Mode e il 78-99% con ChatGPT non richiedono click per ulteriori informazioni. Questo fenomeno ha provocato un notevole crollo del CTR organico, con editori come Forbes e Daily Mail che hanno registrato perdite di traffico del -50% e -44% rispettivamente. Tale situazione è il risultato di un passaggio dal paradigma della visibilità a quello della citabilità.

Analisi tecnica

La transizione verso l’AI search richiede una comprensione approfondita del funzionamento tecnico di questi nuovi strumenti. I motori di risposta come ChatGPT utilizzano foundation models e tecniche di retrieval-augmented generation (RAG) per fornire risposte dirette, riducendo così la necessità di cliccare su risultati di ricerca. Le differenze tra piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Google AI si manifestano nei meccanismi di citazione e nella selezione delle fonti. Terminologie come grounding e citation patterns risultano cruciali per ottimizzare la propria presenza online.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

  • Mappare ilsource landscapedel settore
  • Identificare 25-50prompt chiave
  • Testare suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode
  • Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)
  • Milestone:baseline di citazioni vs competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

  • Ristrutturazione contenuti perAI-friendliness
  • Pubblicazione di contenuti freschi
  • Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)
  • Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

  • Le metriche da monitorare includonobrand visibility,website citation, traffico referral esentiment.
  • I tool da utilizzare sonoProfound,Ahrefs Brand RadareSemrush AI toolkit.
  • È necessario effettuare un testing manuale in modo sistematico.

Fase 4 – Refinement

  • Si prevede un’iterazione mensile suiprompt chiave.
  • È fondamentale identificare nuovi competitor emergenti.
  • Occorre aggiornare i contenuti non performanti.
  • È consigliabile espandere su temi contraction.

Checklist operativa immediata

  • FAQ conschema markupin ogni pagina importante
  • H1/H2 in forma di domanda
  • Riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo
  • Verifica dell’accessibilità senza JavaScript
  • Controllo delrobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot
  • Aggiornamento del profilo LinkedIn con linguaggio chiaro
  • Recensioni aggiornate su G2/Capterra
  • Pubblicazione su Medium, LinkedIn, Substack

Prospettive e urgenza

Il contesto attuale presenta opportunità significative per i first movers, mentre chi rimanda rischia di rimanere indietro. L’evoluzione della ricerca, come il modello Pay per Crawl di Cloudflare, potrebbe modificare ulteriormente le dinamiche del settore.

