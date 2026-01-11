Strategie di AEO nell’era dell’AI search

L'AI search sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti cercano informazioni. Ecco come affrontare questa sfida.
Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito cambiamenti significativi. L’emergere dell’AI search, con modelli come ChatGPT e Google AI Mode, ha portato a un aumento della zero-click search. Attualmente, il 95% delle ricerche effettuate tramite Google AI Mode e il 78-99% con ChatGPT non richiedono click per ulteriori informazioni. Questo fenomeno ha provocato un notevole crollo del CTR organico, con editori come Forbes e Daily Mail che hanno registrato perdite di traffico del -50% e -44% rispettivamente. Tale situazione è il risultato di un passaggio dal paradigma della visibilità a quello della citabilità.
Analisi tecnica
La transizione verso l’AI search richiede una comprensione approfondita del funzionamento tecnico di questi nuovi strumenti. I motori di risposta come ChatGPT utilizzano foundation models e tecniche di retrieval-augmented generation (RAG) per fornire risposte dirette, riducendo così la necessità di cliccare su risultati di ricerca. Le differenze tra piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Google AI si manifestano nei meccanismi di citazione e nella selezione delle fonti. Terminologie come grounding e citation patterns risultano cruciali per ottimizzare la propria presenza online.
Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore
- Identificare 25-50prompt chiave
- Testare suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode
- Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)
- Milestone:baseline di citazioni vs competitor
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturazione contenuti perAI-friendliness
- Pubblicazione di contenuti freschi
- Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita
Fase 3 – Assessment
- Le metriche da monitorare includonobrand visibility,website citation, traffico referral esentiment.
- I tool da utilizzare sonoProfound,Ahrefs Brand RadareSemrush AI toolkit.
- È necessario effettuare un testing manuale in modo sistematico.
Fase 4 – Refinement
- Si prevede un’iterazione mensile suiprompt chiave.
- È fondamentale identificare nuovi competitor emergenti.
- Occorre aggiornare i contenuti non performanti.
- È consigliabile espandere su temi contraction.
Checklist operativa immediata
- FAQ conschema markupin ogni pagina importante
- H1/H2 in forma di domanda
- Riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo
- Verifica dell’accessibilità senza JavaScript
- Controllo delrobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot
- Aggiornamento del profilo LinkedIn con linguaggio chiaro
- Recensioni aggiornate su G2/Capterra
- Pubblicazione su Medium, LinkedIn, Substack
Prospettive e urgenza
Il contesto attuale presenta opportunità significative per i first movers, mentre chi rimanda rischia di rimanere indietro. L’evoluzione della ricerca, come il modello Pay per Crawl di Cloudflare, potrebbe modificare ulteriormente le dinamiche del settore.