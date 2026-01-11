Rho Investirà 99mila Euro per Nuove Aree Canili e Riqualificazione Urbana

Esplora i recenti progetti della Giunta di Rho, volti a creare spazi più sicuri e accoglienti per i cani e i loro proprietari.

La Giunta di Rho, guidata dal sindaco Andrea Orlandi, ha annunciato un’iniziativa importante per i cittadini amanti dei cani. È stato stanziato un investimento di circa 99mila euro per la creazione di nuove aree dedicate ai cani e per il miglioramento di quelle già esistenti. Questo progetto ha l’obiettivo di garantire spazi sicuri e adeguati dove i cani possano correre liberamente e socializzare.

Interventi programmati per le aree esistenti

Un primo passo verso il rinnovamento consiste nella riqualificazione dell’area cani situata in via Don Mazzolari, nel quartiere di San Paolo. In questa zona saranno sostituiti la recinzione e i cancelli d’ingresso, attualmente in condizioni non ottimali. Questi lavori sono fondamentali per garantire la sicurezza degli animali e dei loro proprietari.

Nuova area cani a Mazzo

Un progetto ambizioso è in fase di realizzazione nella frazione di Mazzo, dove sorgerà una nuova area cani in via Nazario Sauro. La decisione di creare questo nuovo spazio si basa sulle numerose criticità riscontrate nell’area attuale di via Togliatti. Questa nuova area sarà un luogo di svago e socializzazione, dotata di panchine per i proprietari e attrezzature adeguate per il benessere degli animali.

Riqualificazione delle aree verdi

Oltre alla costruzione della nuova area cani, sono previsti interventi di riqualificazione anche in altre zone verdi della città. In particolare, in via Tommaso Grossi è programmata la sostituzione di alcune panchine e cestini per i rifiuti, contribuendo a rendere l’intero parco più accogliente e funzionale per le famiglie.

Controlli e sopralluoghi

Nei giorni scorsi, i tecnici dell’Amministrazione comunale hanno effettuato sopralluoghi per valutare le necessità di intervento in tutte le aree cani presenti. Tra queste si annoverano quelle di via Nino Bixio, via Fosse Ardeatine e via Valera, nella frazione di Passirana. L’obiettivo è garantire spazi sempre più sicuri e piacevoli per gli animali domestici.

L’impegno della Giunta di Rho per il miglioramento delle aree cani rappresenta un passo importante verso una comunità più attenta alle esigenze degli animali e dei loro proprietari. Tali interventi non solo valorizzano il territorio, ma promuovono anche un ambiente sano e sicuro per tutti.