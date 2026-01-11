Olimpia Milano vs Napoli: Guida Completa alla Prossima Partita

Preparati per la sfida avvincente tra il Guerriero Napoli e l'EA7 Emporio Armani Milano: analisi approfondita e dettagli esclusivi.

La partita tra Guerri Napoli e EA7 Emporio Armani Milano si preannuncia avvincente. Dopo un’intensa settimana di competizioni, entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia sul campo. Napoli, reduce da una sconfitta contro Varese, si prepara ad affrontare Milano, che ha recentemente trionfato contro Udine in un finale al cardiopalma.

La sfida è in programma per lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:45, con trasmissione su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Gli arbitri designati per l’incontro sono Carmelo Lo Guzzo, Giacomo Dori e Gianluca Capotorto.

Storia degli incontri precedenti

Negli ultimi anni, Guerri Napoli e EA7 Milano si sono affrontate in ben 22 occasioni, suddivise tra campionato e Coppa Italia. Milano ha il vantaggio con 12 vittorie contro le 10 di Napoli. Tuttavia, se si considerano solo le partite giocate in casa di Napoli, il bilancio è favorevole ai partenopei, che hanno vinto 7 delle 10 sfide.

Curiosità sulla squadra di Napoli

Un evento significativo per Napoli è il raggiungimento della centonovantesima partita in Serie A da parte di Leonardo Faggian, un traguardo che segna un’importante tappa nella sua carriera.

Assenze e recuperi

In vista della partita, Milano dovrà affrontare alcune assenze. Ousmane Diop è attualmente in fase di recupero dopo un intervento chirurgico al ginocchio, mentre Stefano Tonut non sarà disponibile a causa di un’infezione virale acuta. Al contrario, Milano potrà contare sul ritorno di Quinn Ellis, che ha superato un periodo di stop precauzionale.

Gli ex giocatori

La sfida avrà anche un sapore particolare per alcuni giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Stefano Gentile, che ha iniziato la sua carriera con Milano, e Nazareth Mitrou-Long, che ha avuto un breve passaggio all’Olimpia, saranno tra i protagonisti. Altre storie interessanti riguardano Guglielmo Caruso, ex di Milano, e Leonardo Totè, che ha giocato a Napoli in due diverse stagioni.

Analisi delle squadre

Milano arriva all’incontro con una striscia vincente in campionato, avendo vinto le ultime cinque partite. Tuttavia, la squadra si troverà di fronte una Napoli in crescita, motivata a conquistare una vittoria che potrebbe garantirle l’accesso alle Final Eight. Allenata da Alessandro Magro, Napoli sta mostrando ottimi segnali di solidità, avendo vinto le ultime tre partite in casa.

I punti di forza di Napoli

Tra i giocatori chiave di Napoli spicca Naz Mitrou-Long, che si distingue per la sua capacità di segnare e creare opportunità per i compagni, con una media di 15.2 punti e 5.0 assist a partita. Un altro elemento da tenere d’occhio è Aamir Simms, forte di un buon tiro da oltre l’arco e di una media di 13.6 punti e 6.7 rimbalzi. Infine, la guardia Rasir Bolton e l’ala Savion Flagg sono altre minacce che Milano dovrà affrontare.

La partita tra Guerri Napoli e EA7 Emporio Armani Milano promette di essere un incontro ricco di emozioni e colpi di scena. Con squadre motivate e talenti in campo, gli appassionati di pallacanestro possono aspettarsi un match all’altezza delle aspettative.