Olimpia Milano conquista la vittoria contro l’Efes in una serata di festa indimenticabile

Una serata di celebrazione per l'Olimpia Milano, che ha offerto una performance straordinaria, sconfiggendo l'Efes in EuroLeague.

Il 90° compleanno dell’Olimpia Milano è stato festeggiato con una significativa vittoria contro l’Anadolu Efes all’Allianz Cloud, un palazzetto affollato per l’occasione. La squadra, guidata dal coach Peppe Poeta, ha mostrato grande determinazione, riuscendo a ribaltare una situazione inizialmente difficile e

Una partita in due tempi

Il primo tempo ha visto i padroni di casa partire con il freno a mano tirato, subendo un pesante 13-2 nei primi minuti. Nonostante l’energia di Leandro Bolmaro, che ha cercato di raddrizzare la situazione, l’Olimpia ha chiuso il primo quarto sotto 16-27. La difesa milanese ha faticato, concedendo troppi canestri facili all’attacco turco, che ha capitalizzato ogni errore.

Il ritorno in campo

Alla ripresa del gioco, la situazione è cambiata. L’Olimpia ha iniziato con un parziale di 12-0, grazie a un significativo incremento dell’intensità difensiva e a canestri decisivi da parte di Shields e Brooks. Milano ha trovato finalmente il ritmo, chiudendo il terzo quarto con un impressionante 24-8, portandosi sul 62-57. Questo cambiamento ha restituito fiducia ai giocatori e ha esaltato il pubblico presente.

Il quarto periodo decisivo

Nel quarto periodo, l’Olimpia ha continuato a segnare punti, con Brooks che si è distinto, totalizzando 31 punti e realizzando ben 7 triple su 12 tentativi. La squadra ha mantenuto il vantaggio, approfittando delle difficoltà difensive avversarie e chiudendo la partita con un punteggio che ha fatto esplodere di gioia i tifosi. Il finale di 87-74 rappresenta il culmine di uno sforzo collettivo e di una strategia ben orchestrata.

Le chiavi della vittoria

Il contributo di altri giocatori, come Marko Guduric con 13 punti e 5 assist, ha arricchito ulteriormente la prestazione della squadra. La vittoria contro l’Efes, che segna il quinto KO consecutivo per i turchi, è fondamentale per l’Olimpia, che si avvicina sempre di più alla zona playoff della EuroLeague.

Prossimi impegni per l’Olimpia

Con questo successo, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare nuove sfide. Il prossimo incontro sarà contro la Guerri Napoli in LBA, seguito da un match casalingo contro la Stella Rossa. Questi appuntamenti si rivelano cruciali per mantenere alta la motivazione e consolidare la posizione nella competizione europea.

La partita ha segnato una vittoria significativa e ha rappresentato un momento di orgoglio per l’intera organizzazione. L’Olimpia Milano ha dimostrato di essere pronta a lottare per i propri obiettivi in questa stagione di EuroLeague.