Nuove prospettive per il settore calzaturiero in Lombardia

Un incontro strategico in Lombardia per definire il futuro della calzatura e attrarre nuovi talenti.

Il settore della calzatura in Lombardia si prepara a vivere una fase di rilancio grazie a un recente incontro avvenuto il 8 presso Palazzo Lombardia. Questo tavolo di confronto ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, come gli assessori Debora Massari e Guido Guidesi, e rappresentanti delle associazioni di categoria, tutti impegnati a delineare le strategie per un futuro prospero del comparto.

Riconoscimento della nuova filiera calzaturiera

Uno dei risultati più significativi emersi dall’incontro è il riconoscimento ufficiale della nuova filiera della calzatura lombarda. Questo passo è stato reso possibile grazie a una manifestazione di interesse promossa dal Dipartimento dello Sviluppo Economico e coordinata da Assolombarda, che ha coinvolto numerosi operatori del settore. Questo riconoscimento rappresenta un passo fondamentale per rafforzare l’identità e la competitività del comparto.

Strategie per il rafforzamento della competitività

Durante il tavolo di lavoro, sono emerse diverse priorità strategiche da perseguire per migliorare la competitività delle aziende lombarde nel settore calzaturiero. Tra queste, spiccano la sostenibilità ambientale e l’implementazione dei principi dell’economia circolare, che mirano a ridurre l’impatto ambientale delle produzioni. Inoltre, è stato sottolineato l’importanza del trasferimento tecnologico e della digitalizzazione dei processi produttivi, aspetti cruciali per rimanere al passo con le innovazioni del mercato.

Il ruolo del capitale umano

Un altro tema di rilevanza trattato durante l’incontro riguarda il capitale umano. È evidente che il settore della calzatura fatica ad attrarre nuove leve e talenti, un fattore determinante per la sua crescita. Pertanto, è fondamentale creare opportunità di formazione e sviluppo professionale che possano coinvolgere le giovani generazioni e stimolare il loro interesse verso un settore tradizionalmente ricco di storia.

Collaborazione tra istituzioni e aziende

Per raggiungere questi obiettivi, è essenziale consolidare i legami tra le istituzioni regionali, il tessuto imprenditoriale, le università e gli enti di formazione. Questa rete di collaborazione consentirà di sviluppare una pianificazione strategica condivisa, capace di rivitalizzare un comparto che ha radici profonde nella cultura lombarda. Gli assessori presenti hanno illustrato gli strumenti già disponibili per le aziende che decidono di aderire alla strategia regionale delle filiere, mirando a rendere il settore più attrattivo per i giovani professionisti.

Prossimi passi verso il piano operativo

Il tavolo di lavoro, in virtù del suo successo iniziale, rimarrà attivo nei prossimi mesi con l’obiettivo di elaborare una programmazione strategica dettagliata. Si prevede che entro venga presentato un piano operativo che includa misure concrete per attrarre investimenti, favorire l’internazionalizzazione delle imprese e sostenere la crescita competitiva del settore calzaturiero lombardo. Questo piano rappresenterà una guida fondamentale per il futuro del comparto, permettendo di affrontare le sfide del mercato con maggiore preparazione e innovazione.