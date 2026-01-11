EA7 Milano Trionfa in Casa contro l’Efes Istanbul: Una Vittoria Indimenticabile

Olimpia Milano conquista una vittoria decisiva contro l'Efes Istanbul, grazie a un secondo tempo straordinario e travolgente.

La storica squadra dell’Olimpia Milano ha festeggiato il novantesimo anniversario con una vittoria decisiva contro l’Anadolu Efes Istanbul, terminata con un punteggio di 87-74. Questo match, disputato all’Allianz Cloud, ha migliorato il bilancio della squadra in Eurolega e ha fornito un segnale forte in vista delle prossime sfide.

Un match dai due volti

La partita è iniziata con un ritmo frenetico, in cui l’Efes ha subito evidenziato la propria superiorità, raggiungendo un vantaggio di 13 punti già nel primo quarto. L’Olimpia Milano ha faticato a trovare il proprio ritmo, con una difesa poco attenta che ha concesso troppe opportunità ai turchi. Nonostante un buon inizio di Nebo, i milanesi si sono trovati a inseguire, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 16-27.

Il secondo quarto e le difficoltà difensive

Nel secondo quarto, l’Efes ha continuato a dimostrare la propria forza, con Dessert e Jones che hanno mantenuto alta l’intensità. L’Olimpia, tuttavia, ha trovato momenti di luce grazie ai canestri di Guduric e Brooks, ma non è riuscita a ridurre significativamente il divario. Alla fine del primo tempo, il punteggio era di 38-49 in favore degli ospiti, con Milano che appariva aver bisogno di una scossa.

La ripresa e la svolta decisiva

Il terzo quarto ha segnato una svolta fondamentale per l’Olimpia Milano. Con un parziale di 12-0, i milanesi sono riusciti a ribaltare la situazione, passando in vantaggio grazie a una schiacciata di Shields. Questo momento ha rappresentato il punto di svolta, con l’attacco di Milano che ha iniziato a trovare il ritmo giusto e una difesa molto più aggressiva. L’Efes, incapace di rispondere, ha chiuso il quarto in svantaggio, 62-57.

La prestazione di Armoni Brooks

Nel quarto finale, Armoni Brooks ha mostrato una performance straordinaria, realizzando un totale di 31 punti. Grazie a una serie di tiri da tre, ha messo in difficoltà la difesa avversaria, elevando il punteggio a 73-59. La frustrazione del club avversario, l’Efes, ha portato a un finale in cui Milano ha saputo gestire il vantaggio fino al risultato conclusivo di 87-74, con il pubblico entusiasta per la rimonta.

Prospettive future per l’Olimpia Milano

Questa vittoria rappresenta un’importante opportunità per l’Olimpia, riaccendendo le speranze di qualificazione ai playoff. Con un bilancio di 11 vittorie e 10 sconfitte, Milano affronta il futuro con rinnovato ottimismo, consapevole dell’importanza del lavoro difensivo nelle prossime sfide. Il calendario della Eurolega propone incontri impegnativi, tuttavia la squadra sembra pronta a lottare per ogni punto.

Analisi della partita

La prestazione dell’Olimpia Milano contro l’Efes Istanbul ha rappresentato un chiaro esempio di come una squadra possa mantenere coesione e determinazione anche in situazioni avverse. L’energia e la tenacia dimostrate nel secondo tempo hanno messo in luce il potenziale di questo team, che, sotto la guida del coach Poeta, continua a cercare un percorso verso il successo in Eurolega.