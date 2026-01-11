Analisi approfondita della sconfitta dell’Alcione contro il Cittadella in Serie C: Cause e Conseguenze

Analisi dettagliata della partita tra Alcione e Cittadella: un approfondimento sulle criticità emerse e sulle opportunità di miglioramento.

La partita tra Alcione e Cittadella, disputata l’11 gennaio 2026, ha visto i padroni di casa soccombere per 2-0. Questo risultato lascia strascichi pesanti sul morale della squadra. Dopo un periodo di risultati incoraggianti, il team di Iori ha mostrato fragilità in campo, specialmente nel finale, quando ha subito due reti che hanno messo in discussione le ambizioni di playoff.

La prestazione dell’Alcione

Nel primo tempo, l’Alcione ha cercato di tenere il passo del Cittadella, ma è emersa una chiara fragilità difensiva. Nonostante un buon inizio, con diverse occasioni da gol, la squadra ha faticato a concretizzare e a mantenere la solidità necessaria. La pressione del Cittadella si è fatta sentire e, nonostante i tentativi di contrattacco, il team milanese ha trovato difficoltà nel ritrovare il ritmo giusto.

Le scelte di Iori

Il tecnico Iori ha schierato Gatti in difesa e Barberis come regista, confermando Anastasia nel ruolo di mezzala. Tuttavia, queste scelte non hanno prodotto i risultati attesi. L’Alcione ha mostrato segni di stanchezza e confusione, specialmente nel secondo tempo, quando il Cittadella ha preso il controllo della partita.

Il Cittadella e la sua strategia vincente

Il Cittadella, con una maglia blu, ha interpretato la gara con grande intensità. Già nei primi minuti, la squadra ha messo in difficoltà l’Alcione, creando occasioni significative. Il palo colpito da Falcinelli al 12′ ha rappresentato un campanello d’allarme per i milanesi, costretti a fronteggiare un avversario affamato di punti.

Momenti chiave del match

Un momento cruciale si è verificato al 75′, quando, dopo una mischia in area, Ciappellano ha trovato la rete con un colpo di spalla, portando il Cittadella in vantaggio. Nonostante il tentativo di reazione dell’Alcione, il secondo gol di Morselli al 90′ ha definitivamente chiuso i giochi, lasciando i padroni di casa senza scampo.

Le conseguenze della sconfitta

Questa sconfitta risulta particolarmente pesante per l’Alcione, che vede sfumare i sogni di un possibile secondo posto in classifica. La squadra deve ora affrontare la prossima sfida contro la Pergolettese con l’obiettivo di invertire la tendenza e tornare a vincere. La lotta per i playoff si fa sempre più serrata e ogni punto diventa cruciale.

La prestazione dell’Alcione contro il Cittadella ha messo in luce diverse lacune che necessitano di soluzioni per alimentare le speranze di promozione. Un’analisi approfondita delle dinamiche di gioco, insieme a un rinnovato spirito di squadra, risulterà fondamentale per affrontare le sfide future.