Terremoto di magnitudo 3.4 scuote il Lago di Garda: ecco cosa sapere

Un terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito oggi il Lago di Garda, con scosse avvertite in diverse province circostanti.

Il 9 gennaio, una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle ore 15:28 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’epicentro si trova a circa 3 chilometri a nord di Gargnano, un comune sulle sponde del Lago di Garda, e a una profondità di 10 chilometri.

La scossa ha avuto un impatto avvertito anche in diverse località della provincia di Verona. La situazione ha attirato l’attenzione di molti residenti e turisti, data la popolarità della regione. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a strutture o persone, contribuendo a mantenere la calma tra gli abitanti della zona.

Dettagli e reazioni al sisma

Prima della scossa principale, si era già registrato un evento sismico minore alle 15:24, di magnitudo 2.5, con epicentro sempre a Gargnano, a una profondità di 10.8 chilometri. Questo potrebbe aver preparato gli abitanti della zona alla scossa successiva, percepita in modo più intenso.

Segnalazioni da parte della popolazione

Testimonianze raccolte da residenti e turisti hanno confermato che il tremore è stato avvertito in diverse località, da Salò a Toscolano, fino a comuni più lontani nella provincia di Verona. Le scosse si sono manifestate in un breve periodo, precedute da un leggero fremito che ha fatto presagire l’arrivo del terremoto. Molti hanno descritto la sensazione come un rapido movimento, simile a una vibrazione.

Contesto geologico della zona

Geologicamente, il Lago di Garda non è noto per essere un’area ad alta sismicità. Studi condotti dall’INGV mostrano che i terremoti registrati in questa regione dal 1000 d.C. hanno avuto una magnitudo massima di 5.0, ad eccezione di uno storico evento nel 1117, che raggiunse una magnitudo di 6.8. Questo rende il recente sisma un evento relativamente raro, ma non del tutto inaspettato.

La mappa sismica e i precedenti eventi

La mappa dei terremoti evidenzia che la maggior parte delle scosse nella zona ha avuto un’intensità moderata. Questa informazione è utile per comprendere il rischio sismico della regione e rassicurare la popolazione riguardo alla stabilità dell’area. Gli esperti raccomandano sempre di seguire le linee guida di sicurezza in caso di eventi sismici, anche se il rischio è considerato basso.

La scossa di terremoto ha suscitato una certa preoccupazione, ma la mancanza di danni e la preparazione della comunità locale hanno contribuito a mantenere la situazione sotto controllo. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti che visitano questa splendida area del Lago di Garda.

