Stage in Programmazione Esposizioni presso Officine Saffi a Milano: Opportunità Unica nel Settore Culturale

Un'opportunità straordinaria per acquisire competenze e contribuire attivamente nel dinamico settore delle mostre d'arte contemporanea.

La Fondazione Culturale Officine Saffi, attiva dal 2011 a Milano, è un ente privato no profit dedicato alla promozione della ceramica contemporanea. Grazie a un programma ricco di mostre e attività didattiche, la Fondazione si impegna a esplorare e far dialogare le diverse dimensioni dell’arte, dell’artigianato e del design.

In questo contesto, la Fondazione offre un’opportunità di stage per un assistente nell’ufficio di programmazione mostre, fornendo un’importante occasione per coloro che desiderano entrare nel mondo dell’arte contemporanea e della ceramica.

Dettagli dello stage

Il tirocinante avrà la possibilità di supportare l’ufficio nella programmazione e organizzazione delle esposizioni, oltre a contribuire alla comunicazione delle iniziative e alla gestione degli eventi. Questo ruolo consentirà di acquisire competenze pratiche e teoriche, immersi in un ambiente stimolante e creativo.

Responsabilità e attività

Tra le responsabilità del tirocinante ci saranno l’accoglienza dei visitatori e la conduzione di visite guidate, offrendo così un contributo diretto alla fruizione delle mostre. Inoltre, avrà l’opportunità di partecipare allo sviluppo di pubblicazioni legate agli eventi e ai corsi di ceramica, un aspetto fondamentale per la diffusione della cultura ceramica.

Requisiti per la candidatura

Per candidarsi a questo stage, la Fondazione cerca una persona con una buona base di conoscenze in storia dell’arte moderna e contemporanea. Il candidato ideale, che può essere uno studente o un neolaureato, deve dimostrare un forte interesse per il design e, in particolare, per il mondo della ceramica.

Competenze richieste

È essenziale avere ottime capacità comunicative, sia scritte che orali, in italiano e inglese, oltre a una predisposizione al lavoro di squadra. Un’adeguata competenza nell’uso dei principali strumenti informatici è altresì richiesta, per garantire un’efficace gestione delle attività quotidiane.

Informazioni aggiuntive

Lo stage avrà una durata di 6 mesi, con un impegno di 40 ore settimanali, dal martedì al sabato. Le modalità di retribuzione saranno discusse durante il colloquio di selezione. L’inizio è previsto per gennaio 2026, e il luogo di lavoro sarà presso la sede della Fondazione a Milano.

La Fondazione Officine Saffi rappresenta un’importante piattaforma per artisti e designer emergenti, e lo stage offre la possibilità di immergersi in un contesto di ricerca e sperimentazione nella ceramica, contribuendo a un dialogo culturale che abbraccia diverse prospettive e identità.

Per ulteriori informazioni e per la candidatura, è possibile visitare il sito ufficiale della Fondazione all’indirizzo www.officinesaffi.org.