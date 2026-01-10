Olimpia Milano trionfa contro Efes grazie all’eccezionale prestazione di Armoni Brooks

L'Olimpia Milano ottiene una vittoria cruciale contro l'Efes, grazie alla straordinaria performance di Armoni Brooks.

L’incontro tra l’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes è stato caratterizzato da una rimonta entusiasmante, in cui il talento di Armoni Brooks ha brillato come non mai. Dopo un avvio difficile, i milanesi sono riusciti a sovvertire le sorti della partita, chiudendo con un punteggio finale di 87-74.

Un inizio difficile per Milano

Le aspettative erano alte per l’Olimpia, ma il primo quarto ha visto i biancorossi in difficoltà. Con un parziale iniziale di 2-10, la squadra ha faticato a trovare il ritmo giusto. La situazione è peggiorata ulteriormente, con un distacco che ha toccato i 14 punti a favore degli avversari, che sembravano avere il controllo totale del gioco. Milano ha chiuso il primo quarto sotto di 11 punti, con una difesa assente e percentuali di tiro da tre disastrose.

La reazione di Milano

Il secondo periodo ha visto un tentativo di riscatto da parte dei milanesi, grazie all’entrata in campo di Bolmaro e Nebo, che hanno contribuito a ridurre il gap. Nonostante ciò, l’Efes ha continuato a segnare con grande facilità, mantenendo il vantaggio fino alla pausa lunga, sul punteggio di 38-49.

Il risveglio nel terzo quarto

Il terzo quarto si è rivelato un punto di svolta per l’Olimpia. Con un parziale di 10-0, Milano ha finalmente trovato la giusta intensità difensiva e il ritmo offensivo. I tiri di LeDay e Brooks hanno riacceso le speranze dei milanesi, che sono riusciti a recuperare fino a 48-49. La difesa turca ha mostrato segni di cedimento, e Milano ha chiuso il terzo quarto in vantaggio, con un punteggio di 62-57.

La leadership di Armoni Brooks

Il protagonista indiscusso della serata è stato Armoni Brooks, che ha messo a segno un totale di 31 punti, di cui 21 nel secondo tempo. Con una serie di tiri da tre consecutivi, Brooks ha riportato l’Olimpia in carreggiata, dimostrando la sua capacità di essere decisivo nei momenti cruciali. Il suo apporto è stato fondamentale nel mantenere il vantaggio nei frangenti finali della partita.

La conclusione della partita

Negli ultimi minuti, l’Efes ha tentato una reazione, ma la difesa dell’Olimpia ha retto bene, limitando le azioni offensive avversarie a soli 10 punti in 13 minuti. Milano ha chiuso l’incontro con un punteggio finale di 87-74, confermando il proprio stato di forma e riportandosi su un record positivo in EuroLeague.

Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti per l’Olimpia Milano, che ha dimostrato di avere la forza di reagire alle difficoltà. La squadra può contare su giocatori di grande talento, come Armoni Brooks. Milano continua a crescere e a puntare in alto, con l’obiettivo di fare strada in questa intensa stagione di EuroLeague.