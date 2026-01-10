Incidente Stradale in Via Novara: Tre Veicoli Coinvolti e una Donna in Coma

Un grave incidente stradale avvenuto in via Novara ha portato a una donna in coma e ha coinvolto altre persone in condizioni critiche.

Milano è stata teatro di un incidente stradale che ha scosso la comunità locale. Nella mattinata del 9, un grave scontro è avvenuto all’incrocio tra via Novara e via Caldera, nella zona di San Siro. L’incidente ha coinvolto tre veicoli, tra cui due automobili e un piccolo autocarro, causando gravi feriti e disagi al traffico.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto poco dopo le 7 del mattino. L’incrocio in questione è regolato da un semaforo, ma le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Una delle teorie avanzate dagli investigatori suggerisce che uno dei conducenti potrebbe aver subito un malore improvviso, causando così lo scontro.

Intervento dei soccorsi

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto la chiamata d’emergenza alle 7:15. Due ambulanze e due automediche sono state inviate immediatamente sul luogo dell’incidente. Gli agenti della polizia locale hanno svolto i rilievi necessari per chiarire la dinamica e le responsabilità legate al sinistro. Nonostante la rapidità degli interventi, la situazione è risultata critica.

Le conseguenze per i feriti

Il bilancio finale dell’incidente riporta due persone ferite. Tra queste, una donna di 44 anni è stata trovata in stato di coma dai soccorritori e trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo. Le sue condizioni sono attualmente critiche, mentre l’altro ferito, un uomo di 58 anni, ha riportato lesioni meno gravi. La comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte, auspicando un pronto recupero.

Impatto sul traffico

Il sinistro ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità della zona. Durante le prime ore di punta, il traffico è stato deviato, causando ritardi e disagi per gli automobilisti. Le autorità hanno gestito la situazione con attenzione, garantendo la sicurezza e la fluidità del traffico nonostante le difficoltà causate dall’incidente.

Indagini in corso

Le indagini sulla dinamica dell’incidente proseguono con l’obiettivo di chiarire ogni aspetto della vicenda. La polizia locale raccoglie testimonianze e verifica eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione i momenti precedenti allo scontro. Ogni dettaglio risulta fondamentale per stabilire le cause e le eventuali responsabilità.

La comunità milanese, profondamente colpita da questo tragico evento, attende aggiornamenti sulle condizioni della donna coinvolta e sulle indagini in corso. Questo episodio invita a una riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di mantenere alta l’attenzione durante la guida.