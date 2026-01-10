Il Parco del Ticino: Cuore della Protezione Civile per le Olimpiadi 2026

Il Parco del Ticino si prepara a diventare un attore chiave nella protezione civile per le prossime Olimpiadi Invernali.

In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 4 al 22 febbraio, il Parco Lombardo della Valle del Ticino si integra nel sistema di protezione civile attivato dalla Regione Lombardia. Questa iniziativa non solo evidenzia l’importanza dell’evento, ma sottolinea anche il ruolo cruciale delle realtà territoriali nel garantire la sicurezza e l’assistenza necessarie durante un evento di tale portata.

Un impegno concreto per la sicurezza

La Regione Lombardia ha previsto un investimento complessivo di 253.000 euro a favore delle organizzazioni coinvolte nella Colonna mobile regionale. In particolare, il Parco del Ticino riceverà 30.000 euro per sostenere le attività legate all’evento olimpico. Questo finanziamento rappresenta una chiara dimostrazione della fiducia riposta nella capacità del parco di contribuire in modo efficace alla sicurezza durante i Giochi.

Il valore del volontariato

Ismaele Rognoni, presidente del Parco, ha espresso entusiasmo per questa opportunità, sottolineando che la collaborazione riconosce il lavoro quotidiano svolto dai volontari e dalle comunità locali. Questa iniziativa rappresenta un segno dell’attenzione della Regione verso coloro che, ogni giorno, si impegnano per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Rognoni ha evidenziato l’importanza di unire forze e risorse in un momento cruciale per la Lombardia.

Un modello di protezione civile di eccellenza

Le Olimpiadi di Milano-Cortina non rappresentano solo un’importante manifestazione sportiva, ma anche un’opportunità per dimostrare l’efficacia del modello lombardo di protezione civile. Questo sistema si basa su una solida cooperazione istituzionale, un volontariato organizzato e una profonda integrazione con il territorio. Il Parco del Ticino si pone come un attore chiave in questo contesto, dimostrando la propria capacità di operare in sinergia con le istituzioni locali.

Preparazione e addestramento dei volontari

Alessandro Todaro, responsabile del Servizio Volontariato e Protezione Civile del Parco, ha evidenziato come le Olimpiadi rappresentino un’importante opportunità operativa per i volontari. “I nostri membri sono abituati a lavorare in situazioni complesse e a pianificare interventi con professionalità”, ha affermato Todaro, sottolineando la preparazione e l’impegno degli oltre 300 volontari organizzati in 13 distaccamenti operativi distribuiti su tutto il territorio del parco.

Un sistema di supporto strutturato

Il Parco del Ticino, con la sua vasta rete di volontari, è tra i gruppi di protezione civile più numerosi della Lombardia. Questo sistema è progettato per operare in costante coordinamento con la sede centrale e la sala operativa di controllo. La presenza di un’organizzazione così ben strutturata garantirà interventi rapidi e efficienti durante le Olimpiadi, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro per atleti e visitatori.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino si prepara a essere un attore attivo durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Questo rappresenta un esempio di come la cooperazione tra istituzioni e comunità possa portare a risultati significativi in termini di sicurezza e protezione civile. Con un impegno profondo, il parco dimostra la propria dedizione alla tutela del territorio e al benessere della collettività.