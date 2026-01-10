Eventi da Non Perdere al Teatro Arcimboldi di Milano

Un'esperienza indimenticabile tra spettacoli e concerti al Teatro Arcimboldi di Milano. Scopri la magia degli eventi dal vivo in uno dei teatri più iconici della città, dove l'arte e la cultura si incontrano per offrire prestazioni straordinarie. Un viaggio emozionante nel cuore della musica e del teatro che non puoi perdere!

Il Teatro Arcimboldi di Milano si prepara a offrire una stagione ricca di eventi emozionanti. Con un programma variegato che spazia dalla musica alla danza, il teatro si conferma come un punto di riferimento culturale nella capitale lombarda. Questo articolo esplora i principali eventi in programma e fornisce informazioni utili per assistere alle performance.

Contatti e informazioni utili

Per chi desidera prenotare i biglietti o ha domande riguardanti le performance, il Box Office del Teatro Arcimboldi rappresenta il primo punto di riferimento. Gli spettatori possono contattare il team tramite email a boxoffice@teatroarcimboldi.it per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza. È fondamentale avere sempre a disposizione i dettagli della prenotazione per garantire un accesso agevole all’evento scelto.

Servizi per spettatori con disabilità

Il Teatro Arcimboldi si impegna a garantire l’accessibilità a tutti i visitatori. Per chi ha necessità particolari o difficoltà motorie, è possibile contattare il Box Office per ricevere informazioni sui servizi disponibili, inclusi i biglietti per persone con disabilità. È fondamentale comunicare le proprie esigenze in anticipo, così da ricevere il supporto necessario.

Eventi di spicco in programma

Tra gli eventi più attesi della stagione, si distingue il Carmina Burana di Carl Orff, in programma il 7 gennaio. Questo capolavoro sinfonico-corale, noto per il suo incipit “O Fortuna”, promette di offrire un’esperienza unica grazie alla sua potente interpretazione e all’impatto scenico. L’evento vedrà la partecipazione di un cast eccezionale, con artisti del calibro di Corrado Cappitta, Giada Sabellico e Massimiliano Di Fino, accompagnati dall’Orchestra Mavra.

Dettagli sull’evento Carmina Burana

Il Carmina Burana rappresenta un’esperienza unica, in cui il canto corale e la musica orchestrale si fondono in un abbraccio travolgente. La produzione, curata da DUNCAN EVENTI, promette al pubblico una serata indimenticabile, caratterizzata dalla potenza della musica e dalla bellezza della performance artistica. Si consiglia di prenotare i biglietti in anticipo, poiché la richiesta è sempre elevata!

TAM Ballet e il Lago dei Cigni

Un altro evento di grande interesse è Il Lago dei Cigni, in programma il 10 e 11 gennaio 2026. Questa opera è tra le più iconiche del balletto classico, musicata da Pëtr Il’ič Čajkovskij. La compagnia del TAM Ballet, diretta da Caterina Calvino Prina, presenterà una versione tradizionale del balletto, arricchita dalla partecipazione di ballerini di fama internazionale, tra cui Elisabeth Beyer e Michael de la Nuez.

Trama de Il lago dei cigni

La storia ruota attorno al principe Siegfried e alla sua lotta per salvare la principessa Odette, trasformata in cigno da un malvagio mago. La narrazione è intrisa di amore e inganno, culminando in un finale drammatico. Il pubblico sarà trasportato in un mondo incantato grazie alla magia della danza e alla musica dal vivo eseguita dall’Orchestra Filarmonica di Modena, sotto la direzione di Marco Dallara.

Informazioni sui biglietti e riduzioni

I biglietti per gli eventi possono essere acquistati presso il Box Office del Teatro Arcimboldi, con orari di apertura dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 18:00. Sono disponibili diverse fasce di prezzo e riduzioni per particolari categorie di spettatori, come gli over 65 e i bambini sotto i 14 anni. Inoltre, per gruppi di almeno dieci persone, è possibile richiedere agevolazioni speciali scrivendo a gruppi@teatroarcimboldi.it.

