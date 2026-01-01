Furto in Negozio a Buccinasco: Arrestato un Ladro in Flagranza di Reato

Furto nel negozio di Buccinasco: arrestato un uomo grazie alla prontezza dei commessi.

Il pomeriggio di domenica 28 dicembre, un episodio di furto ha avuto luogo in un negozio di Buccinasco, nella provincia di Milano. La Polizia Locale, durante un’attività di pattugliamento, è intervenuta prontamente per fermare un ladro di 42 anni con precedenti penali.

La dinamica del furto

Era trascorsa da poco la mezz’ora dopo pranzo quando i dipendenti di un esercizio commerciale hanno notato un uomo intento a rubare un elettrodomestico di valore. Approfittando della distrazione, il ladro ha afferrato l’oggetto e ha tentato di fuggire, ma i commessi non si sono lasciati intimidire e hanno iniziato a inseguirlo.

Il tempestivo intervento dei dipendenti

I dipendenti, spinti dal senso di responsabilità e dal desiderio di proteggere il loro posto di lavoro, si sono lanciati all’inseguimento del ladro. Questo gesto coraggioso ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale nelle vicinanze. Gli agenti, allertati dalla situazione, sono intervenuti rapidamente per fermare l’uomo.

Arresto e recupero della refurtiva

Una volta bloccato dagli agenti, il 42enne è stato sottoposto a perquisizione. Nello zaino che portava con sé, gli agenti hanno trovato l’elettrodomestico rubato, del valore di alcune centinaia di euro. Dopo aver completato le procedure di identificazione, la merce è stata restituita al direttore del negozio, permettendo così al punto vendita di recuperare ciò che era stato sottratto.

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Locale e dai dipendenti del negozio. In una dichiarazione, ha sottolineato l’importanza del controllo del territorio e ha ringraziato gli agenti per la loro vigilanza. “È grazie a un lavoro di squadra e alla prontezza dei cittadini che si possono prevenire e combattere simili episodi,” ha commentato Pruiti.

Un invito alla comunità

Il sindaco ha voluto esprimere un messaggio di ringraziamento alla comunità, incoraggiando ciascuno a rimanere vigile e attento. La sicurezza è un lavoro di squadra e ogni cittadino ha un ruolo fondamentale nel mantenerla. L’episodio di Buccinasco dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa portare a risultati positivi.