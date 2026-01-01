Cerro Maggiore: Furti di rame al cimitero, la sicurezza in discussione

I furti di rame nei cimiteri stanno emergendo come una problematica sempre più grave, come evidenziato dai recenti eventi accaduti a Cerro Maggiore.

Nelle ultime settimane, la tranquillità del cimitero di Cerro Maggiore è stata interrotta da una serie di furti che hanno lasciato i cittadini sconcertati. La scoperta dei furti è avvenuta quando alcuni residenti hanno visitato il camposanto e hanno notato che il rame era stato portato via dai tetti di diverse cappelle, un atto che solleva interrogativi sulla sicurezza di queste aree.

Il furto di rame: modalità e conseguenze

Il furto si è consumato sotto la copertura dell’oscurità, quando i ladri hanno approfittato della mancanza di vigilanza per entrare nel cimitero. Si stima che i malviventi siano penetrati dalla zona laterale, nei pressi dell’area dedicata ai cani. Questo metodo di accesso dimostra la pianificazione accurata dell’azione criminosa.

Dettagli del raid

Le cappelle prese di mira si trovano sulla destra all’ingresso del cimitero. In un caso, i ladri non hanno completato l’operazione, lasciando uno dei tetti parzialmente smontato. Questo suggerisce che, dopo aver iniziato a rimuovere il rame, abbiano scoperto che non tutti i materiali erano di valore e, pertanto, hanno abbandonato il furto, lasciando un evidente segno del crimine.

Un fenomeno in crescita nei cimiteri

Non si tratta di un caso isolato. Recentemente, anche il cimitero di Magenta ha subito un furto di pluviali in rame, avvenuto a pochi giorni dalle festività natalizie. In questa occasione, i ladri hanno agito sottraendo i pluviali che si affacciavano su un’area facilmente accessibile, dimostrando che prediligono elementi smontabili rapidamente e senza destare sospetti.

Il mercato nero del rame

I furti di rame seguono un trend preoccupante, con il metallo che diventa l’obiettivo principale per i ladri. Questo metallo, di alto valore, ha un mercato fiorente anche nel circuito illegale. La facilità di rivendita rende i cimiteri bersagli appetibili, poiché i ladri possono contare sul fatto che molti visitatori non si accorgano immediatamente della loro assenza.

Le conseguenze sociali di questi furti

Oltre al danno economico per le famiglie, gli atti di furto hanno un impatto emotivo significativo. I cimiteri sono spazi di riposo per i defunti e luoghi di memoria e riflessione per i vivi. La violazione di questi spazi sacri provoca un profondo senso di indignazione e vulnerabilità tra i cittadini, che vedono minacciata la tranquillità dei luoghi di commemorazione.

Richiesta di maggiore sicurezza

I cittadini di Cerro Maggiore e dei comuni limitrofi richiedono un potenziamento della sorveglianza nei cimiteri. È fondamentale che le autorità locali adottino misure concrete per prevenire furti, implementando sistemi di sicurezza adeguati e aumentando la presenza di personale di vigilanza durante le ore notturne. La protezione dei cimiteri deve rappresentare una priorità, per garantire il rispetto dei luoghi di culto e di memoria.