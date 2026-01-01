Capodanno Indimenticabile con il Circolo Familia di Baciocch a Garbagnate Milanese

Un evento di socializzazione per festeggiare l'arrivo del nuovo anno a Garbagnate Milanese.

Il 31 dicembre scorso, la sala delle feste di via Villoresi a Garbagnate Milanese ha ospitato un evento imperdibile: il tradizionale appuntamento di capodanno organizzato dal circolo Familia di Baciocch. Con oltre cento partecipanti, la serata ha rappresentato un’occasione di convivialità e festeggiamenti per salutare l’anno appena trascorso e dare il benvenuto al nuovo.

Un menù ricco e variegato

La cena ha avuto inizio con un menù delizioso che ha deliziato i palati degli ospiti. Tra le prelibatezze servite, un antipasto composto da sei diversi tipi di salumi, patè di fegato d’oca e fresche mozzarelle accompagnate da pomodori. Il primo piatto, una squisita lasagna con speck e funghi, è stato seguito da un arrosto di carne con contorno di patate.

Un momento di danza e allegria

La serata è stata allietata dalla musica del gruppo Nicola Relly, che ha proposto un repertorio variegato, spaziando dai successi degli anni ’70 ai brani contemporanei. La grande pista da ballo allestita al centro della sala ha visto gli ospiti cimentarsi in balli di coppia e di gruppo, tra lenti romantici e danze più vivaci. Tuttavia, un imprevisto si è verificato poco prima della mezzanotte, quando una partecipante è scivolata mentre ballava. Fortunatamente, l’intervento dell’ambulanza ha risolto la situazione e l’ospite ha potuto riprendersi in breve tempo.

Un messaggio di pace e riflessione

A metà serata, l’atmosfera festosa ha lasciato spazio a un momento di riflessione. Il parroco di Garbagnate, don Natale Castelli, ha preso la parola, invitando tutti a considerare le tensioni e i conflitti che affliggono il mondo. Con un messaggio profondo, ha esortato i presenti a pensare a come ogni piccolo gesto quotidiano possa contribuire alla costruzione della pace. La sua parola ha trovato risonanza nei cuori di tutti, sottolineando l’importanza di un cambiamento interiore per un mondo migliore.

Tradizioni culinarie per il brindisi di mezzanotte

La serata è culminata con il tradizionale brindisi di mezzanotte, durante il quale è stato servito il cotechino con lenticchie, un piatto simbolico che rappresenta prosperità e fortuna per il nuovo anno. Questo momento ha unito i partecipanti in un clima di gioia e condivisione, rendendo il capodanno a Garbagnate un evento memorabile.

La serata ha offerto tanto divertimento quanto un’opportunità per riflettere su temi importanti, rendendo l’inizio del 2026 un’esperienza ricca di significato.