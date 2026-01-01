Alcione 4 Special: Scopri il Nuovo Approccio Inclusivo allo Sport

Serena Bortolini: Il Calcio come Strumento di Inclusione e Crescita Personale Serena Bortolini esplora come il calcio possa fungere da potente mezzo per l'inclusione sociale e lo sviluppo personale. Attraverso esperienze e storie ispiratrici, mette in luce l'importanza di questo sport nel promuovere valori fondamentali come il lavoro di squadra, la disciplina e l'autostima. Scopri come il calcio possa trasformare vite e creare comunità unite.

Il calcio è molto più di un semplice sport: è un linguaggio universale capace di unire persone di tutte le abilità. Alcione 4 Special nasce da questa consapevolezza e si propone di creare un ambiente in cui anche le persone con disabilità possano esprimere il loro potenziale attraverso il gioco. In un’intervista esclusiva, la presidente Serena Bortolini condivide la visione e gli obiettivi di questo ambizioso progetto.

Il significato di Alcione 4 Special

Il progetto ha preso vita dall’idea di utilizzare il calcio come un mezzo per l’inclusione sociale. Bortolini racconta: “Quando mi è stata proposta la presidenza della squadra, ho provato una grande emozione. Questo ruolo rappresenta un’opportunità per portare avanti un messaggio di inclusione e accoglienza, che considero fondamentale.”

Da oltre due anni, l’Alcione collabora con giovani affetti dalla sindrome di Asperger, offrendo loro opportunità di lavorare in vari ambiti, come il merchandising e l’hospitality, contribuendo così a costruire un’esperienza di vita significativa.

Un messaggio di cambiamento culturale

Il progetto non si limita a promuovere semplicemente l’inclusione nel calcio; il vero scopo è quello di generare un cambiamento culturale profondo. Bortolini spiega: “Lo sport rappresenta un linguaggio alternativo attraverso il quale le persone possono non solo divertirsi, ma anche sviluppare la propria autostima e superare le proprie fragilità. Questo è il cuore del nostro progetto.”

Eventi e iniziative future

Recentemente, Alcione 4 Special ha presentato il suo progetto presso il Palazzo della Regione Lombardia, ricevendo un caloroso supporto da parte delle istituzioni locali. Personalità come il presidente della Regione Fontana e l’assessore Elena Lucchini hanno partecipato attivamente all’evento, confermando l’importanza di questa iniziativa. “L’entusiasmo mostrato da tutti è stato incredibile e ci motiva a continuare su questa strada,” aggiunge Bortolini.

La squadra ora si prepara ad affrontare le sfide del campionato DCPS della FIGC, un passo importante per portare il messaggio di inclusione al centro dell’attenzione pubblica. “Ci stiamo impegnando affinché questo progetto non venga dimenticato e resti un punto di riferimento per tutti,” afferma la presidente.

Il valore del tempo trascorso con i ragazzi

Serena Bortolini sottolinea quanto sia prezioso il tempo speso con i ragazzi della squadra. “Ogni incontro è un’opportunità di crescita personale. La loro gioia e il loro entusiasmo sono contagiosi, e ogni momento trascorso insieme è una lezione di vita,” racconta con un sorriso. Questo scambio umano rappresenta il vero valore aggiunto del progetto.

Ringraziamenti

Bortolini esprime la sua gratitudine verso chi sta sostenendo il progetto e chi ne parla: “Voglio ringraziare tutti voi per l’attenzione che dedicate a questa realtà. È fondamentale che il nostro messaggio di inclusione continui a diffondersi e che sempre più persone possano conoscere e supportare Alcione 4 Special.”