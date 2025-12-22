Controlli Notturni a Rozzano: Operazione Sicurezza in Corso per una Città Più Sicura

Controlli notturni intensivi a Rozzano per garantire la legalità e la sicurezza pubblica. Risultati tangibili nel monitoraggio e nella prevenzione di attività illecite, contribuendo a un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Rozzano ha attuato un’importante serie di controlli nell’ambito dell’operazione Rozzano Sicura. Questa iniziativa è stata lanciata per migliorare la sicurezza urbana e garantire il rispetto delle leggi. Le azioni condotte dagli agenti hanno portato a risultati significativi, tra cui il sequestro di sostanze stupefacenti e lo sgombero di occupazioni abusive.

Interventi notturni e sgomberi

Le operazioni si sono concentrate prevalentemente nelle ore notturne. In un blitz in un negozio dismesso nel centro città, gli agenti hanno scoperto che il locale era stato adattato a residenza. Tre uomini di origine straniera, regolarmente presenti sul territorio, sono stati trovati a vivere all’interno, dove avevano sistemato letti, armadi e persino un’area per cucinare. Gli agenti hanno proceduto a allontanarli e hanno contestato una sanzione di 12mila euro all’affittuario per il cambio di destinazione d’uso del locale, che appartiene all’Aler.

Situazione alimentare e ulteriori accertamenti

Durante le verifiche, è emerso che parte dello spazio era utilizzata come magazzino di generi alimentari, apparentemente destinati a un bar. Questo aspetto ha suscitato l’interesse delle autorità, che stanno ora conducendo ulteriori indagini per comprendere meglio la situazione.

Sequestro di droga e incidenti stradali

In aggiunta agli sgomberi, un’altra operazione ha portato al sequestro di 110 grammi di hashish. Gli agenti hanno notato alcuni individui allontanarsi in modo sospetto alla vista della pattuglia e, dopo un controllo più attento, hanno rinvenuto la sostanza illecita nascosta in un’area del centro. La polizia locale ha dimostrato di essere vigile e pronta a intervenire contro le attività illegali.

Incidente stradale e violazioni del codice della strada

Un altro punto significativo delle operazioni è stato il monitoraggio della circolazione stradale. Recentemente, in via Isonzo, si è verificato un incidente tra due automobili. Un uomo di nazionalità egiziana, residente in Italia dal 2025, ha tamponato una Peugeot. Durante i soccorsi, gli agenti hanno prestato assistenza alla figlia di tre anni dell’autista, che ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso.

Le verifiche hanno rivelato che l’uomo era in possesso di una patente di guida falsa e non aveva mai conseguito la patente italiana. Questo ha portato a una denuncia per uso di documento falso e all’emissione di sette verbali per gravi infrazioni al codice della strada, tra cui la guida senza cintura di sicurezza e la mancanza di seggiolino per la sua bambina, che viaggiava sul sedile anteriore.

Impegno continuo per la sicurezza della comunità

La polizia locale di Rozzano continua a ribadire l’importanza del rispetto delle norme, sottolineando come i dispositivi di sicurezza siano fondamentali per proteggere tutti, in particolare i più giovani. Le operazioni di controllo non si fermeranno qui; le autorità sono determinate a mantenere alta la guardia per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, la comunità può contare su un impegno costante da parte delle forze dell’ordine per affrontare le sfide legate alla sicurezza urbana.