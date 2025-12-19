Bilancio Lombardia 2026-2028: focus sulla sanità e sul welfare

Il bilancio della Lombardia per il triennio 2026-2028 è stato approvato, con una manovra da 34 miliardi e un forte investimento nella sanità.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha concluso la discussione sul bilancio per il triennio 2026-2028, approvando una manovra finanziaria complessiva di circa 34 miliardi di euro, di cui una cifra considerevole, pari a 24 miliardi, è destinata al settore della sanità. L’approvazione è avvenuta in un clima di dialogo tra le diverse forze politiche, mostrando un impegno verso le esigenze del territorio.

Priorità e investimenti nel welfare

Un aspetto fondamentale di questa manovra è l’attenzione rivolta al welfare. Sono stati stanziati 61,6 milioni di euro per servizi a favore di minori, anziani e persone in difficoltà, mentre 51 milioni sono destinati a iniziative per il supporto delle persone con disabilità. Ulteriori fondi ammontano a 34,4 milioni per il sostegno delle famiglie in difficoltà economica che vivono in alloggi pubblici, insieme a 12 milioni per la riqualificazione urbana del quartiere Lorenteggio.

Formazione e lavoro

Nel contesto delle politiche per il lavoro e la formazione, il bilancio prevede significativi investimenti: 28 milioni di euro saranno destinati al buono scuola, mentre 45 milioni sosterranno il diritto allo studio universitario. Queste misure mirano a garantire opportunità migliori per i giovani e a stimolare l’occupazione nella regione.

Investimenti in infrastrutture e agricoltura

La manovra prevede anche investimenti ingenti nel settore agricolo e dello sviluppo economico, con un totale di 402 milioni di euro messi a disposizione nel triennio. Per le opere pubbliche e le infrastrutture, sono previsti 1.637 milioni di euro, volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a potenziare le reti di trasporto.

Interventi specifici per la sanità

In tema di sanità, la legge di stabilità introduce misure mirate, come 300mila euro per la formazione di professionisti sanitari non medici e 450mila euro per assistenza a donne vittime di violenza. Inoltre, è previsto un investimento di 200mila euro per l’acquisto di bodycam, al fine di migliorare la sicurezza degli operatori nei pronto soccorso.

Dopo l’approvazione del bilancio, il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha evidenziato come questo risultato sia frutto di un ampio confronto e dialogo tra le diverse forze politiche. Tuttavia, le reazioni non sono mancate. Politici di vari schieramenti hanno espresso opinioni contrastanti, evidenziando i punti di forza e le debolezze della manovra.

Alessandro Corbetta della Lega ha sottolineato l’importanza degli emendamenti presentati dalla maggioranza, con un focus particolare su sanità e riqualificazione delle scuole. D’altro canto, il rappresentante del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, ha definito il bilancio come “una grande occasione persa”, criticando le scelte fatte dalla giunta.

Il Movimento 5 Stelle ha espresso un voto contrario, denunciando la mancanza di trasparenza sui conti e la pressione fiscale, mentre Lisa Noja di Italia Viva ha criticato l’assenza di interventi su problemi strutturali. Nonostante ciò, l’opposizione è riuscita a ottenere fondi per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni pubbliche.

Infine, il bilancio dimostra una chiara volontà di investire nel futuro della Lombardia, cercando di rispondere alle esigenze dei cittadini e di affrontare le sfide attuali. La speranza è che gli investimenti previsti possano portare a risultati tangibili per tutti.