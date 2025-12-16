Debutto della Scuola Genitori di Daniele Novara a Legnano: Un Nuovo Percorso per le Famiglie

La Scuola Genitori di Daniele Novara approda a Legnano, fornendo un supporto fondamentale e risorse preziose per i genitori. Un'opportunità imperdibile per migliorare le competenze educative e affrontare le sfide della genitorialità con maggiore consapevolezza.

Legnano, una città ricca di storia e tradizione, si prepara a ospitare un’iniziativa educativa innovativa: la Scuola Genitori fondata dal pedagogista Daniele Novara. Questo progetto si propone di creare un ambiente di apprendimento e supporto per le famiglie, affrontando le sfide moderne legate all’educazione.

Il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (Cpp), sotto la direzione di Novara, è l’ente promotore di questa iniziativa. L’obiettivo principale è quello di rafforzare il legame tra genitori e figli attraverso incontri, laboratori pedagogici e momenti di condivisione, creando così una solida rete educativa che coinvolge famiglie, scuole e educatori.

Il primo incontro: L’avventura di essere genitori

Il primo evento della Scuola Genitori si svolgerà giovedì 8 gennaio alle 20.45 presso il Teatro Tirinnanzi. Questo incontro, intitolato L’avventura di essere genitori, rappresenta un’opportunità per i genitori di riflettere e ricevere consigli pratici su come affrontare il compito educativo con consapevolezza e responsabilità. Durante la serata, Novara offrirà spunti utili per costruire un progetto educativo solido e organizzato.

Il bisogno di organizzazione educativa

Daniele Novara sottolinea l’importanza di un approccio educativo strutturato: Essere genitori organizzati significa predisporre un ambiente educativo coerente e rassicurante, in grado di favorire la crescita dei figli. Secondo il pedagogista, quando l’educazione viene gestita in modo improvvisato, la relazione familiare rischia di indebolirsi. La chiave è stabilire regole chiare e comunicare in modo trasparente, senza contraddizioni.

Eventi successivi e tematiche trattate

La Scuola Genitori prevede un ciclo di eventi che continuerà con altri due incontri presso la Sala Giare di Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese. Il secondo incontro, fissato per il 16 febbraio, avrà come tema Aiutiamo i figli a litigare bene, condotto dalla pedagogista e formatrice Laura Beltrami. Questo workshop si concentrerà sulla gestione costruttiva dei conflitti tra bambini e adolescenti.

Gestire l’ansia nei giovani

Il 30 marzo sarà la volta di un’altra serata dedicata a un tema cruciale: Gestione dell’ansia nei bambini e nei ragazzi, condotta dalla pedagogista Maria Teresa Pepe. Questa sessione offrirà strumenti pratici per affrontare l’ansia, partendo dalle esperienze scolastiche e dalle relazioni tra pari, per restituire ai più giovani un percorso educativo sereno e costruttivo.

La partecipazione a questi eventi genererà CFU e sarà possibile iscriversi tramite un QR code presente sulla locandina o visitando il sito dedicato alla Scuola Genitori Legnano 2026. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, rendendo l’accesso a queste risorse educativo-educative un’opportunità per tutti.

Un passo avanti nell’educazione

La Scuola Genitori di Legnano segna un passo significativo verso il supporto alle famiglie nella gestione delle sfide educative contemporanee. In un contesto in continua evoluzione, dove le dinamiche sociali e culturali impongono nuove difficoltà, iniziative come queste diventano un punto di riferimento per i genitori che cercano di affrontare con serenità e consapevolezza il compito di crescere i propri figli.

La Scuola Genitori rappresenta un’importante occasione di crescita e riflessione per le famiglie legnanesi, contribuendo a costruire una comunità più forte e coesa, in grado di supportare i propri giovani in un periodo di transizione e cambiamento.