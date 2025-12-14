Strategie Efficaci per il Recupero delle Entrate Locali a Inveruno

Inveruno ha implementato un progetto innovativo per l'ottimizzazione del recupero delle entrate fiscali, garantendo una maggiore efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Il comune di Inveruno ha avviato un’importante iniziativa per migliorare le proprie finanze attraverso un attento incrocio di banche dati. Grazie a un’accurata bonifica degli archivi, sono stati identificati casi di elusione fiscale riguardanti l’Imu, portando a un significativo recupero di fondi.

Nei primi dieci mesi del 2025, l’amministrazione ha registrato un incasso di 253.326 euro, un risultato che si aggiunge ai 82.771,98 euro già recuperati. Questi risultati evidenziano un costante incremento delle entrate comunali.

Strategie di analisi dei dati

Il sindaco Giovanni Cucchetti ha sottolineato l’importanza dell’operazione di analisi dei dati, che ha permesso di confrontare le informazioni presenti negli archivi comunali con i pagamenti registrati dall’Agenzia delle Entrate. Attraverso questo processo sono state individuate posizioni irregolari e sanate situazioni rimaste irrisolte negli anni precedenti. Questo approccio ha consentito non solo di recuperare somme significative, ma anche di ampliare stabilmente la base imponibile.

Impatto sul gettito Imu

Grazie a queste operazioni, il comune ha visto un incremento del gettito ordinario Imu. Questo ha migliorato le finanze locali, evitando aumenti delle tasse per i cittadini. Inoltre, l’attività di contrasto all’evasione fiscale ha portato recuperi significativi anche per la tassa rifiuti, con l’emersione di 13.100 metri quadri ora soggetti a tributo.

Modifiche alle tariffe fiscali

Nel 2025, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) hanno mostrato un leggero miglioramento, con riduzioni comprese tra lo 0,26% e lo 0,70% per le utenze domestiche e fino allo 0,77% per quelle non domestiche. Tuttavia, l’introduzione di un contributo di 6 euro per utenza, destinato a finanziare il bonus sociale rifiuti, ha in alcuni casi annullato i benefici delle riduzioni.

Gestione del canone unico patrimoniale

Nel 2025, l’amministrazione ha esternalizzato la gestione del canone unico patrimoniale, ottenendo un notevole incremento del gettito: da 36.431 euro nel 2025 a 70.353 euro nello stesso anno, con ulteriori proiezioni che indicano 88mila euro nei primi dieci mesi. Questa strategia garantisce un’equa contribuzione da parte di tutti, e il comune ha sospeso il pagamento dei passi carrai in questo contesto.

Prospettive future

La stabilizzazione dell’entrata Imu ha fornito all’amministrazione comunale la serenità necessaria per contrarre mutui destinati ai lavori di riqualificazione di piazza San Giorgio. Questo non solo migliorerà l’estetica della zona, ma avrà anche un impatto positivo sulle attività commerciali locali, creando un circolo virtuoso di investimenti e sviluppo.

Le azioni intraprese dal comune di Inveruno rappresentano un esempio di come un’analisi efficiente e un uso mirato delle informazioni possano tradursi in un miglioramento significativo delle entrate fiscali, a beneficio di tutta la comunità. Il futuro sembra promettente per questo comune, con l’auspicio di continuare su questa strada di crescita e sostenibilità.