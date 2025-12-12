Milano: Blitz della Polizia nelle Stazioni Porta a Quattro Arresti per Furto e Spaccio di Droga

Controlli intensificati a Milano: quattro arresti e numerose denunce per furti e traffico di stupefacenti.

Negli ultimi giorni, Milano ha visto un notevole aumento delle attività di polizia nelle sue stazioni ferroviarie. Questa iniziativa è stata avviata per contrastare i reati di furto e spaccio di sostanze stupefacenti, che costituiscono una preoccupazione crescente per la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori. Le operazioni hanno portato a quattro arresti e numerose denunce, evidenziando un impegno concreto da parte delle forze dell’ordine.

Operazioni di controllo e arresti

Il giro di vite della Polizia di Stato è iniziato giovedì scorso, quando un 34enne algerino è stato fermato per furto aggravato. L’uomo era stato inseguito da una vittima che, accortasi del furto, ha immediatamente allertato le autorità. Gli agenti, giunti sul posto, hanno recuperato un borsello e un portafogli rubati, restituendoli al legittimo proprietario.

Furti nelle stazioni

In un’altra operazione, sempre nella stessa mattinata, due giovani di 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati intercettati alla Stazione Centrale. I due si trovavano in possesso di uno zaino rubato su un treno ad alta velocità, proveniente da Napoli. Anche in questo caso, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, dimostrando l’efficacia dei controlli.

Attività di spaccio e possesso di armi

Il giorno successivo, le operazioni hanno continuato a dare i loro frutti. Alla stazione di Rogoredo, un 18enne italiano è stato arrestato grazie a un’azione congiunta tra la Polfer e i militari dell’Esercito. Durante un controllo, il giovane ha mostrato segni di nervosismo e ha tentato di allontanarsi. Gli agenti, insospettiti, hanno proceduto a una perquisizione, trovando marijuana, hashish, un coltello e 200 euro in contanti. A casa sua, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione, ulteriore prova del suo coinvolgimento nel traffico di droga.

Documenti falsi e altre denunce

Nel pomeriggio, un altro arresto ha coinvolto un 28enne algerino, bloccato alla Stazione Centrale dopo aver rubato uno zaino contenente un computer portatile. Durante il controllo, ha presentato un documento spagnolo falso, che ha portato immediatamente all’arresto. Anche in questo caso, la refurtiva è stata restituita alla vittima, dimostrando l’efficacia del lavoro della Polizia.

Un giro di vite necessario

Infine, sempre a Rogoredo, in serata, un 68enne egiziano è stato rintracciato e arrestato. L’uomo era ricercato per un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano, dovendo scontare una pena superiore a un anno per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questo episodio sottolinea l’importanza di un’azione coordinata e mirata da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

L’intensificazione dei controlli nelle stazioni di Milano ha portato a risultati significativi nella lotta contro la criminalità. Con un numero crescente di arresti e denunce, la Polizia di Stato dimostra il suo impegno per rendere gli spazi pubblici più sicuri e tutelare i cittadini.