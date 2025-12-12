Maxi Sequestro di Carte Collezionabili all’Aeroporto di Linate: Scopri Tutti i Dettagli!

Scopri come la Guardia di Finanza ha individuato un ingente carico di carte collezionabili importate illegalmente. Approfondisci i dettagli dell'operazione e le implicazioni legali di questo importante intervento.

Un’importante operazione di vigilanza doganale ha avuto luogo presso l’aeroporto di Milano Linate, portando al sequestro di oltre 20.000 carte da collezione, provenienti dal Giappone. Queste carte, di grande valore commerciale, sono state scoperte grazie a un attento controllo effettuato dall’Agenzia delle Dogane e dai finanzieri della Guardia di Finanza.

Dettagli del sequestro

Il carico di carte collezionabili, stimato in oltre 90.000 euro, era nascosto nei bagagli di un passeggero che arrivava da Tokyo, con uno scalo a Parigi. Al momento del suo arrivo, l’uomo si trovava nel corridoio “verde”, un passaggio riservato a chi non ha merci da dichiarare. Questo comportamento ha suscitato i sospetti degli agenti di dogana.

Il processo di controllo

Durante l’ispezione dei bagagli, le autorità hanno rinvenuto un gran numero di carte, tra cui molte raffiguranti i celebri personaggi del mondo dei cartoni animati e dei videogiochi, come le carte di Pokémon e di One Piece. La loro rarità, dovuta alla disponibilità limitata nei mercati europei, ha attirato l’attenzione degli esperti e dei collezionisti.

Conseguenze legali per il passeggero

Il passeggero, ora accusato di importazione illegale di beni, dovrà affrontare una sanzione amministrativa che può variare dal 100 al 200% dei diritti di confine evasi, ammontanti a circa 22.000 euro. Questo caso è emblematico di un fenomeno crescente, in cui il contrabbando di articoli da collezione sta diventando sempre più frequente.

Implicazioni per il mercato del collezionismo

L’operazione di sequestro non solo evidenzia l’importanza della vigilanza doganale, ma mette anche in luce l’interesse sempre maggiore per il mercato del collezionismo relativo a giochi e carte da trading. Le autorità si sono impegnate a rafforzare i controlli, specialmente nei punti di ingresso strategici come l’aeroporto di Linate, che funge da snodo cruciale per le merci provenienti dall’Asia.

Questa azione di contrasto è stata attuata in conformità a un protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rinnovato recentemente. La collaborazione tra queste istituzioni è fondamentale per proteggere gli interessi economici dello Stato e dell’Unione Europea, garantendo la legalità e la sicurezza nel commercio di beni.

Il sequestro di oltre 20.000 carte collezionabili all’aeroporto di Linate rappresenta un chiaro segnale della determinazione delle autorità nel combattere il contrabbando e nel tutelare il mercato del collezionismo. Con la crescente popolarità delle carte da gioco, è essenziale che la vigilanza continui ad essere una priorità per prevenire attività illecite e garantire un commercio equo.