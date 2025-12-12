Inaugurazione della Nuova Sede della Federazione Italiana Sport Invernali a Milano: Un Evento Imperdibile!

Inaugurazione della Nuova Sede FISI a Milano: Un Punto di Riferimento per gli Sport Invernali.

Milano si appresta a vivere un’importante evoluzione nel panorama sportivo invernale con l’apertura della nuova sede della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Situata in via Costa 20, nel quartiere Lulli della città, questa nuova struttura non rappresenta solo un punto di riferimento per gli sport invernali, ma è anche un esempio di come la rigenerazione urbana possa integrarsi con l’eredità olimpica in preparazione per le prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il progetto e la sua importanza

La ristrutturazione dell’edificio, di proprietà di Aler e realizzato nel 1911 dall’architetto Giannino Ferrini, ha comportato un investimento significativo di circa 3 milioni di euro, finanziato dalla Regione Lombardia. Questo intervento di riqualificazione ha non solo preservato il valore storico del palazzo, ma ha anche modernizzato gli spazi interni, rendendoli funzionali alle esigenze della FISI e del Comitato Alpi Centrali.

Un nuovo inizio per la FISI

Il trasferimento degli uffici dalla precedente sede di via Piranesi a questo nuovo quartier generale rappresenta un cambiamento cruciale per la federazione. La nuova sede sarà operativa dalla prossima estate e fungerà da centro di coordinamento per le attività federali. Il presidente della FISI, Flavio Roda, ha sottolineato l’importanza di questo passaggio, affermando che Milano non è solo una città, ma un punto strategico per lo sviluppo degli sport invernali.

Cerimonia di inaugurazione

L’inaugurazione ufficiale ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva. Durante l’evento, Fontana ha sottolineato che questa nuova sede rappresenta un esempio di sinergia tra le istituzioni. Ha affermato: \”È fondamentale che la FISI rimanga a Milano, confermando così il ruolo della Lombardia nel panorama degli sport invernali\”.

Un futuro promettente

La nuova sede non è solo un edificio; è un simbolo di rinascita e di impegno verso un futuro migliore per gli sport invernali in Italia. La rigenerazione urbana che ha caratterizzato questo progetto dimostra come si possano unire storia e innovazione. La FISI potrà così pianificare eventi e attività con una visione a lungo termine, ben radicata nel territorio milanese.

Il significato dell’apertura

L’apertura della nuova sede della FISI a Milano rappresenta un momento significativo nel cammino verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questo progetto non solo rafforza l’identità sportiva della Lombardia, ma contribuisce anche alla valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico della città. Con questo nuovo quartier generale, la FISI è pronta ad affrontare le sfide future e a guidare gli sport invernali italiani verso un’era di successi.