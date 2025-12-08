Operazione Antidroga: Tre Arresti per Traffico di Droga a Trezzano sul Naviglio

Scopri i dettagli dell'operazione che ha portato al sequestro di una significativa quantità di sostanze stupefacenti.

La notte del 4 dicembre ha visto l’intervento decisivo dei Carabinieri nel comune di Trezzano sul Naviglio, dove sono stati arrestati tre individui per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Grazie a un’accurata operazione di controllo, le forze dell’ordine hanno messo fine a un’attività di trafficanti di droga attiva nell’hinterland milanese.

Dettagli dell’operazione

Il blitz è stato condotto nell’ambito di un’azione preventiva mirata a combattere il traffico di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di pattugliamento, i Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno notato un autoarticolato con targa spagnola che presentava un comportamento sospetto. Questo veicolo si è diretto verso un capannone situato in una zona industriale di Trezzano sul Naviglio, attirando l’attenzione degli agenti.

Un carico inaspettato

Subito dopo l’ingresso del camion, un furgone è apparso all’interno dello stesso capannone. I Carabinieri, supportati dalle Compagnie di Rho e Abbiategrasso, hanno deciso di attendere l’uscita del furgone per procedere a un controllo. Questa strategia si è rivelata efficace, poiché, al momento del fermo, gli agenti hanno scoperto oltre 100 buste termosigillate, ciascuna contenente circa 4,5 kg di hashish.

Scoperte nel camion

Durante l’ispezione, i Carabinieri non si sono limitati al furgone. Hanno anche esaminato l’autoarticolato, scoprendo un doppio fondo progettato per nascondere il carico di droga. Questa ingegnosa tecnica di occultamento ha evidenziato la sofisticazione dei traffici illegali operanti nella regione.

Le persone coinvolte

I tre arrestati, una 53enne italiana, un 30enne libanese e un 49enne spagnolo, sono stati colti in flagranza di reato. Dopo il fermo, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, dove affronteranno le conseguenze legali delle loro azioni. Questo intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della comunità.

Implicazioni per la comunità

L’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro di una quantità significativa di droga e ha inviato un chiaro messaggio ai trafficanti: le autorità sono vigili e pronte a intervenire. La lotta contro il traffico di stupefacenti rimane una priorità, con interventi mirati e coordinati tra diverse forze dell’ordine.

Il sequestro di 480 kg di hashish rappresenta un importante traguardo nella lotta contro il narcotraffico. Gli arresti effettuati a Trezzano sul Naviglio sottolineano la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine organizzato e nel tutelare la salute pubblica.