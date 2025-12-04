Eventi da non perdere a Milano nel weekend di Sant’Ambrogio: guida agli appuntamenti imperdibili

Milano si prepara a celebrare Sant'Ambrogio con eventi culturali e tradizionali da non perdere. Scopri le manifestazioni imperdibili che rendono questa festività unica, tra arte, musica e tradizioni storiche. Unisciti ai festeggiamenti e vivi l'atmosfera vibrante della città in un momento di grande significato per i milanesi.

Con l’arrivo di dicembre, Milano si veste di un’atmosfera festosa che preannuncia il Natale. In particolare, il weekend di Sant’Ambrogio, il 6 e 7 dicembre, offre una serie di eventi che promettono di incantare residenti e visitatori. Dalla musica all’arte, passando per mercatini e installazioni, ecco cosa non perdere in città.

Eventi culturali e musicali

Un evento di rilievo è la Prima Diffusa, che si svolge dal 1° al 7 dicembre, portando l’opera inaugurale della stagione 2025/2026 del Teatro alla Scala in vari luoghi della città. Quest’anno, l’opera scelta è “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovič. La regia è affidata a Vasily Barkhatov e il direttore d’orchestra è Riccardo Chailly. In oltre 30 sedi, tra cui teatri e spazi pubblici, si terranno concerti, performance e proiezioni gratuite. Il culmine si raggiungerà il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, con una diretta dell’opera che promette di coinvolgere un vasto pubblico.

Dettagli sulla Prima Diffusa

I luoghi in cui sarà possibile assistere alla proiezione includono il Teatro della Quattordicesima, la Casa delle Donne, e il CASVA. Gli accessi sono gratuiti, ma per alcune sedi è consigliata la prenotazione.

Il Natale a Milano: tra tradizione e sostenibilità

Un altro simbolo delle festività milanesi è l’ormai tradizionale Albero dei Giochi, illuminato da un abete rosso di 29 metri proveniente da Dimaro Folgarida. Addobbato con oltre 100.000 microled e decorazioni ispirate ai valori olimpici, l’albero rappresenta anche un impegno verso la sostenibilità, riutilizzando materiali da edizioni passate e contribuendo a un progetto di economia circolare.

Il Villaggio di Natale

Attorno all’albero, si sviluppa un Villaggio di Natale, che celebra i valori olimpici e paralimpici. Questo spazio immersivo offre installazioni interattive e attività che raccontano le storie degli atleti, creando un luogo di incontro e condivisione in vista delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Tradizioni locali: la fiera Oh Bej! Oh Bej!

Dal 5 all’8 dicembre, il Castello Sforzesco e il Parco Sempione ospiteranno la storica fiera Oh Bej! Oh Bej!, un mercato popolare che celebra la tradizione milanese e l’arrivo del Natale. Questa fiera è un’occasione per scoprire artigianato locale, prodotti tipici e decorazioni natalizie. Le bancarelle offrono una varietà di articoli, dai dolci tipici ai giocattoli, rendendo l’atmosfera vivace e accogliente.

Origini e significato della fiera

Il nome Oh Bej! Oh Bej! deriva dall’esclamazione di meraviglia dei bambini di fronte alle meraviglie esposte. La fiera si tiene in onore di Sant’Ambrogio, il patrono della città, e attira ogni anno migliaia di visitatori. Non mancano i prodotti tipici, come le castagne affumicate e i dolci tradizionali, che arricchiscono l’esperienza culinaria.

Attività solidali e culturali

Durante il weekend, i volontari di Emergency saranno presenti con il loro Panettone fatto per Bene, il cui ricavato supporta progetti umanitari in paesi in difficoltà. Questo dolce, preparato secondo la ricetta tradizionale milanese, sarà in vendita in varie piazze, offrendo così un’opportunità di dolcezza e solidarietà.

Domenica al Museo

Il 7 dicembre segna anche la Domenica al Museo, un’iniziativa che permette di visitare gratuitamente molti musei e siti culturali di Milano. Tra le attrazioni, il Museo del Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera offrono l’accesso gratuito, previa prenotazione, permettendo ai visitatori di immergersi nell’arte e nella cultura della città.

Il weekend di Sant’Ambrogio a Milano rappresenta un’opportunità unica per vivere la città in un’atmosfera festosa e culturale, con eventi che celebrano la tradizione e l’arte, offrendo momenti di condivisione e riflessione.