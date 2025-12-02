Esplora il Mercatino di Natale di Milano: Tradizione e Solidarietà in un’Esperienza Unica

Il Mercatino di Natale di Milano, un evento imperdibile che celebra la tradizione, l'artigianato locale e la solidarietà, è aperto fino al 6 gennaio. Scopri un'atmosfera magica e unica, con una vasta selezione di prodotti artigianali e idee regalo, perfetti per rendere le feste ancora più speciali. Non perdere l'occasione di vivere la magia del Natale nel cuore di Milano!

Il mercatino di Natale di Milano ha riacceso l’atmosfera festiva della città con le sue luci e colori. Inaugurato il 2 dicembre, l’evento si svolge nel cuore della città, attorno al magnifico Duomo, e rimarrà aperto fino al 6 gennaio, accogliendo visitatori ogni giorno dalle 9 alle 21.

Un viaggio tra artigianato e specialità gastronomiche

Questa manifestazione, organizzata da ATI Promo.Ter Unione-Prisma, in collaborazione con Apeca e Confcommercio Milano, propone 78 suggestive baite in legno. Ogni angolo del mercatino invita a scoprire prodotti artigianali unici e idee regalo originali. Tra le varie offerte, i visitatori possono trovare presepi, addobbi natalizi e giocattoli in legno, tutti frutto della creatività di artigiani italiani.

Le delizie gastronomiche

Non solo artigianato: il mercatino è anche un trionfo di sapori. I visitatori possono assaporare una vasta gamma di prodotti alimentari tipici, come formaggi pregiati, caviale e tartufo bianco. Non mancano dolci tradizionali e specialità regionali, tra cui torrone, bottarga e molte altre delizie che riscaldano il cuore.

Un Natale all’insegna della solidarietà

Oltre a essere un luogo di shopping e divertimento, il mercatino di Natale di Milano rappresenta un importante evento di beneficenza. Parte dei proventi delle vendite sarà destinata a diversi enti e associazioni che operano per il bene della comunità. Tra i beneficiari figurano l’Istituto dei Tumori di Milano e l’Opera San Francesco per i Poveri, che ricevono sostegno per le loro attività.

Attività per i più piccoli e intrattenimento

Il mercatino non è solo per i grandi: anche i bambini hanno il loro spazio speciale. La tradizionale casetta di Babbo Natale è allestita per regalare momenti magici ai più piccoli, mentre giocolieri e zampognari intrattengono i visitatori con spettacoli dal vivo. Quest’anno, inoltre, ci sarà la presenza delle mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, che porteranno un ulteriore tocco di festa.

Un evento che unisce e coinvolge

“Siamo orgogliosi di inaugurare un evento che non solo arricchisce la nostra città ma sostiene anche realtà importanti”, ha affermato l’assessora Alessia Cappello. Il mercatino di Natale è diventato un simbolo dell’accoglienza milanese e un punto di riferimento per turisti e cittadini. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ha aggiunto che la manifestazione è un patrimonio culturale da preservare e valorizzare. Con la sua combinazione di shopping, cultura e solidarietà, il mercatino di Natale di Milano rappresenta un esempio luminoso di come le tradizioni possano unirci e incoraggiarci a darci una mano.