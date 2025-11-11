Union Brescia vs Alcione Milano: sintesi di una partita emozionante di Serie C

Il confronto tra Union Brescia e Alcione Milano ha offerto intense emozioni e ha portato a una vittoria cruciale per la squadra ospite.

Il campo del Rigamonti ha ospitato un incontro cruciale per la Serie C, in cui l’Union Brescia ha affrontato l’Alcione Milano. La partita, caratterizzata da intensità e strategia, ha visto gli ospiti ottenere un’importante vittoria per 1-0, consolidando così la loro posizione in classifica.

Le formazioni ufficiali

Prima dell’inizio della contesa, è fondamentale analizzare le scelte tattiche dei due allenatori. L’Union Brescia si schiera con un 3-5-2, affidandosi a Gori tra i pali, con una difesa composta da Silvestri, Pasini e Rizzo. In mezzo al campo, Vesentini, Mercati, De Francesco, Fogliata e De Maria supportano il duo d’attacco formato da Cazzadori e Cisco. Dall’altra parte, l’Alcione Milano adotta un 4-3-1-2, con Agazzi in porta e una linea difensiva che vede Chierichetti, Pirola, Miculi e Renault. Il centrocampo è composto da Lopes, Galli e Bright, mentre il duo offensivo è formato da Pitou e Morselli.

Il primo tempo: equilibrio e occasioni

Il fischio d’inizio segna l’inizio di un primo tempo molto equilibrato. L’Alcione parte con grande slancio, creando subito occasioni pericolose. Già al 6′, Bright prova un sinistro potente, ma viene fermato dalla pronta reazione di Pasini. Poco dopo, Galli ci prova da lontano, ma il suo tiro si perde tra le maglie della difesa bresciana. Al 19′, un’azione spettacolare di Pitou, con un sombrero su De Francesco, mette in difficoltà la retroguardia di casa, ma il tiro di Morselli viene bloccato.

La risposta dell’Union Brescia

A metà del primo tempo, l’Union Brescia inizia a farsi sentire. Cisco, con due tentativi ravvicinati, mette alla prova Agazzi, che si dimostra decisivo con un intervento miracoloso. Alla mezz’ora, Brescia trova la rete, ma l’arbitro annulla per un fallo di Pasini su Chierichetti, mantenendo il punteggio sullo 0-0. Negli ultimi minuti della prima frazione, l’Alcione torna all’attacco con Pitou, che costringe De Francesco a un cartellino giallo, prima di un ulteriore tentativo di concludere in porta.

Secondo tempo: il gol decisivo

Il secondo tempo riparte con il medesimo ritmo della prima frazione. L’Alcione, però, riesce a trovare la rete del vantaggio al 26′. Bright, approfittando di un errore difensivo di Silvestri, segna il gol che si rivelerà decisivo. Da questo momento in poi, l’Alcione decide di gestire il vantaggio, abbassando il ritmo di gioco e cercando di contenere le offensive avversarie.

La resistenza dell’Alcione

Nonostante i tentativi dell’Union Brescia di rimettere in carreggiata la partita, la difesa dell’Alcione si dimostra impenetrabile. Le occasioni create da Cisco e compagni vengono prontamente neutralizzate da un Agazzi in grande forma. La partita termina con un punteggio di 1-0 per l’Alcione, che si aggiudica così tre punti fondamentali, consolidando la propria posizione in classifica e lasciando l’Union Brescia a riflettere sulla prestazione.

Questo incontro ha messo in luce non solo le qualità del team milanese, ma anche le difficoltà che l’Union Brescia deve affrontare per ritrovare la via del successo. Con una prestazione solida, l’Alcione ha dimostrato di essere una squadra da tenere d’occhio in questa stagione di Serie C.