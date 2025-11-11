Tragico incidente a Stezzano: tre morti e numerosi feriti

Un grave incidente stradale ha provocato la tragica morte di tre persone sulla tangenziale sud di Bergamo.

La mattina di domenica 9 novembre, un incidente stradale ha scosso la comunità di Stezzano, situata nella provincia di Bergamo. Tre vite sono state tragicamente spezzate in un violento schianto avvenuto sulla tangenziale sud, precisamente lungo la SS 470. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, evidenziando la gravità della situazione e l’impatto devastante che ha avuto sulle famiglie delle vittime.

L’incidente si è verificato poco dopo le 7, in un tratto rettilineo della strada. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, l’incidente si sarebbe verificato a causa di un sorpasso azzardato che ha coinvolto due autovetture e un furgone. Le vittime sono state identificate come Clinton Sala, 23 anni, Oscar Simone Angioletti, 62 anni, e Dennis Cannatà, 21 anni, quest’ultimo deceduto in ospedale dopo essere stato trasportato in condizioni critiche.

Le vittime dell’incidente

Clinton Sala e Oscar Angioletti hanno perso la vita sul colpo, mentre Dennis Cannatà, che si trovava sul sedile passeggero della Mercedes condotta da Sala, è deceduto successivamente presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Oscar Angioletti, originario di Urgnano, era un uomo amato e rispettato, lasciando dietro di sé due figli, Simone e Federica, e una moglie, Alessandra. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari.

Le circostanze dell’incidente

Il tragico evento ha avuto inizio quando Clinton Sala ha tentato di sorpassare un’auto Hyundai, trovandosi di fronte al furgone guidato da Oscar Angioletti. L’impatto è stato descritto come devastante e, purtroppo, ha avuto conseguenze fatali. Oltre alle tre vittime, altre quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali sono donne di 55 e 56 anni, mentre l’altra è un uomo di 64 anni, attualmente ricoverato in condizioni stabili.

Le indagini in corso

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa per soccorrere i feriti. I carabinieri hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’accaduto e determinare le responsabilità. A seguito delle indagini preliminari, è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per analisi dettagliate.

Impatto sulla comunità

Questo incidente ha suscitato una grande commozione nella comunità locale, evidenziando l’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità alla guida. Le famiglie delle vittime sono state assistite in questo difficile momento, mentre il dolore e la tristezza si diffondono tra amici e conoscenti. La perdita di giovani vite, come quella di Dennis Cannatà, 21 anni, è particolarmente straziante e invita a riflettere sull’importanza della prudenza alla guida.

Questo tragico evento serve da monito per tutti gli automobilisti riguardo ai pericoli legati alla guida imprudente. La comunità di Bergamo si unisce nel lutto e nella speranza che simili eventi non si ripetano in futuro, rafforzando l’impegno per una mobilità sicura e responsabile.