Eventi e Attività Imperdibili dell’Istituto Svizzero di Roma

Non lasciarti sfuggire l'occasione di partecipare agli eventi esclusivi dell'Istituto Svizzero a Roma. Unisciti a noi per esperienze uniche, networking e approfondimenti culturali imperdibili!

L’Istituto Svizzero di Roma è un centro culturale dinamico che promuove l’incontro tra artisti, ricercatori e il pubblico. Ogni anno, l’istituto offre una serie di eventi che spaziano dalle arti visive alla musica, creando un ambiente stimolante per la creatività e l’innovazione. La stagione 2025/2026 si preannuncia ricca di appuntamenti interessanti che attireranno l’attenzione di tutti gli appassionati di cultura.

Inaugurazione della stagione 2025/2026

Il 26 settembre 2025, l’istituto aprirà le sue porte a Villa Maraini per festeggiare l’inizio della nuova stagione. Durante l’evento, verranno presentati i nuovi borsisti provenienti da sedi diverse, tra cui Roma, Milano e Palermo. Questo momento rappresenta un’importante opportunità per conoscere i talenti emergenti e le loro aree di ricerca.

Presentazione dei borsisti

La presentazione inizierà alle 17:30 e sarà riservata a un pubblico invitato, creando un’atmosfera intima per favorire il dialogo tra artisti e ospiti. I borsisti del programma 2025/2026 includeranno diversi professionisti delle arti, della storia e dell’archeologia, ognuno con un approccio unico e originale.

Eventi serali e performance

La serata proseguirà con performance musicali e dj set a partire dalle 21:00. I partecipanti potranno godere di un’atmosfera festosa con artisti del calibro di Dino Brandão, Domi Chansorn, OY! e Mary Gehnyei. L’evento è organizzato in collaborazione con il Moods Club di Zurigo, creando un ponte tra culture e stili musicali.

Un programma variegato

Il programma della stagione non si limita alla musica. L’istituto propone anche una serie di mostre, laboratori e conferenze che stimoleranno un dialogo aperto su temi contemporanei e storici. Ogni borsista porterà la propria visione, arricchendo il panorama culturale dell’istituto con la propria ricerca e arte.

L’Istituto Svizzero di Roma rappresenta un hub culturale di straordinaria importanza, dove si intrecciano esperienze artistiche e accademiche. Gli eventi offrono l’opportunità di immergersi in un ambiente creativo e stimolante, scoprendo talenti emergenti e vivendo esperienze artistiche coinvolgenti.