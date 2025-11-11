EICMA 2025: un evento da record tra innovazione e passione per le moto

EICMA 2025 ha visto la partecipazione di oltre 600.000 visitatori, confermando Milano come centro nevralgico della motocicletta.

La 82ª edizione di EICMA, tenutasi a Milano dal 4 al 9, ha registrato un’affluenza straordinaria, attrarre oltre 600.000 visitatori tra appassionati, professionisti del settore e media. Questo evento ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria importanza nel panorama motociclistico globale, rendendo la città lombarda un punto di riferimento internazionale per il settore.

Partecipazione e crescita

Con oltre 730 espositori provenienti da ben 50 paesi e più di 2.000 marchi rappresentati, EICMA ha dimostrato di essere in continua espansione. Il numero di operatori professionali presenti ha superato le 43.000 unità, un aumento significativo rispetto all’anno precedente, con una crescita del 28% di partecipanti internazionali. Questo dato testimonia l’interesse crescente per l’evento e la sua capacità di attrarre talenti e professionisti da tutto il mondo.

Copertura mediatica e attenzione globale

Un altro aspetto notevole di EICMA 2025 è stata la forte copertura mediatica, con 8.200 giornalisti e content creator accreditati da 67 paesi. Questa presenza massiccia di media indica un aumento dell’attenzione internazionale nei confronti della manifestazione, confermando la rilevanza di EICMA non solo per gli operatori del settore, ma anche per il pubblico generale.

Novità nel settore dei caschi: Caberg presenta la collezione

In questa edizione, uno dei protagonisti indiscussi è stato Caberg, un marchio bergamasco che ha presentato la sua nuova collezione di caschi. Fondata nel 1974, Caberg si distingue per la sua combinazione di tradizione artigianale e innovazione tecnologica, unendo un forte legame con il Made in Italy e un impegno per la sicurezza e la qualità dei suoi prodotti.

Progettazione e innovazione

Ogni casco Caberg è frutto di un attento processo progettuale che si concentra su dettagli, materiali e sicurezza. La nuova collezione si propone di soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti, sia quelli che si muovono in città sia coloro che intraprendono lunghi viaggi. Tra i modelli più attesi, il Caberg TRIP spicca per la sua versatilità, essendo il primo casco flip-back con una mentoniera che ruota di 180°.

Caratteristiche del Caberg TRIP

Il Caberg TRIP è omologato ECE 22.06 P/J e offre la possibilità di passare facilmente da una configurazione integrale a una jet. Questo casco è dotato di un sistema di ventilazione avanzato, con prese d’aria regolabili e un ampio aeratore sul mento, garantendo comfort anche nei giorni più caldi. La visiera esterna è antigraffio e include una lente Pinlock 70 Max Vision, assicurando una visibilità ottimale in diverse condizioni atmosferiche.

Integrazione tecnologica

Tra le innovazioni tecnologiche, spicca il Caberg SOS Medical ID, un sistema che consente di memorizzare dati sanitari e contatti d’emergenza tramite NFC. Inoltre, il casco è compatibile con il Caberg Pro Speak Evo, un comunicatore Bluetooth che consente collegamenti fino a 200 metri, rendendo la guida ancora più sicura e connessa.

Il nuovo Caberg Roxter

Accanto al TRIP, Caberg ha presentato anche il Roxter, un casco integrale dal design sportivo pensato per i motociclisti più giovani. Caratterizzato da un profilo aerodinamico e un sistema di ventilazione efficace, il Roxter è progettato per garantire un equilibrio ideale tra comfort e leggerezza. Le sue caratteristiche includono inserti rifrangenti per una maggiore visibilità notturna e interni completamente removibili e lavabili.

Con prezzi che partono da 109,99 € per le versioni base e 139,99 € per le grafiche speciali, il Roxter rappresenta una valida opzione per chi cerca un casco di qualità a un prezzo accessibile.