EICMA 2025: record di partecipazione e innovazione a Milano

EICMA 2025 ha chiuso i battenti con un’affluenza record e un mix di passione e innovazione.

La 82ª edizione di EICMA, tenutasi a Milano dal 3 all’8, ha raggiunto un traguardo straordinario, registrando oltre 600.000 visitatori tra appassionati, operatori del settore e media. Questo evento non è solo una fiera, ma un vero e proprio incontro internazionale che celebra il mondo delle moto in tutte le sue sfaccettature.

Crescita e partecipazione internazionale

Quest’anno, più di 730 espositori provenienti da 50 paesi hanno preso parte all’evento, portando con sé oltre 2.000 marchi. Rispetto alle edizioni precedenti, EICMA ha mostrato una crescita esponenziale, raddoppiando il numero di visitatori e espositori rispetto all’edizione post-pandemia del 2025. La manifestazione ha accolto oltre 43.000 operatori professionali da 167 nazioni, con un aumento del 28% di partecipanti esteri rispetto al 2025, evidenziando l’attrattività e l’importanza di questo appuntamento per il settore.

Copertura mediatica e innovazione

La risonanza dell’evento è stata amplificata dalla presenza di oltre 8.200 giornalisti, tecnici e content creator accreditati da 67 paesi. Questo dato dimostra l’interesse crescente e la rilevanza di EICMA nel panorama motociclistico globale. L’evento si distingue per la sua capacità di coniugare innovazione e spettacolo in un’unica esperienza immersiva.

Momenti salienti dell’evento

Tra le attrazioni più attese c’è stato il ventesimo anniversario di MotoLive, un’arena all’aperto che si estende per oltre 60.000 metri quadrati. Qui, il pubblico ha potuto assistere a gare emozionanti, esibizioni acrobatiche e la straordinaria Champions Charity Race, una gara di beneficenza che ha visto la partecipazione di dodici leggende del motorsport. Questo evento ha dimostrato come la passione per le moto possa unirci anche per una causa benefica.

Esposizioni uniche e coinvolgenti

Un’altra esposizione che ha catturato l’attenzione è stata quella dedicata a “Desert Queens”, in collaborazione con ASO – Amaury Sport Organisation. Questa mostra ha presentato 31 moto originali della leggendaria Dakar, attirando oltre 42.000 visitatori e offrendo incontri quotidiani con i protagonisti del rally più famoso del mondo. Un chiaro segno che l’avventura e la storia delle moto continuano a esercitare un forte fascino sul pubblico.

Mobilità urbana e sostenibilità

Una novità importante di quest’edizione è stata l’area Y.U.M. – Your Urban Mobility, dedicata alla mobilità sostenibile. Qui, i visitatori hanno avuto l’opportunità di testare gratuitamente oltre 40 veicoli, tra scooter, ciclomotori e quadricicli, sia elettrici che endotermici. Questa iniziativa ha messo in luce l’impegno di EICMA verso le nuove tendenze della mobilità e la sostenibilità, rispondendo così alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “That’s Amore”, ha permeato ogni aspetto della fiera, dal Tattoo Station, dove sono stati applicati oltre 80.000 tatuaggi temporanei, fino alle aree dedicate all’avventura e alla sicurezza. Ogni spazio è stato progettato per celebrare l’amore per le moto e l’appartenenza a questa comunità.

Esperienze immersive e intrattenimento

Un’altra area che ha riscosso un grande successo è stata l’Area Gaming, la più grande mai realizzata in EICMA con oltre 300 mq. Qui, i visitatori hanno potuto cimentarsi in esperienze di guida virtuale attraverso otto simulatori all’avanguardia, competendo in gare sul circuito di Misano Adriatico. La presenza di VIP e influencer ha ulteriormente arricchito l’esperienza, portando adrenalina e intrattenimento ai partecipanti.

Un futuro luminoso per EICMA

In collaborazione con ATM, il Comune di Milano e Trenord, è stato implementato un piano di mobilità straordinario per garantire accessi fluidi e sostenibili all’evento, con oltre 15.000 parcheggi gratuiti e potenziamenti nei collegamenti. Queste iniziative hanno contribuito a migliorare l’esperienza complessiva dei visitatori e a ridurre l’impatto sull’area metropolitana.

Con oltre 300.000 metri quadrati di superficie espositiva e un’offerta in continua evoluzione, EICMA 2025 si chiude con un bilancio positivo, pronto a ripartire dal 3 all’8 novembre per scrivere un nuovo capitolo nella storia delle moto.