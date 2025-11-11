Attacco a un gruppo di ebrei ortodossi americani a Milano: un episodio preoccupante

Un episodio allarmante di aggressione antisemita ha avuto luogo presso la stazione centrale di Milano.

Un grave episodio di aggressione antisemita ha scosso la tranquillità della stazione centrale di Milano lunedì 10 novembre, quando un giovane di 25 anni, di origine pakistana, ha attaccato un gruppo di turisti ebrei ortodossi americani. L’evento si è verificato poco prima di mezzogiorno, attirando l’attenzione di numerosi passeggeri presenti nella stazione.

Il gruppo di giovani, composto da circa dieci persone vestite in abiti tradizionali ebraici, stava aspettando il treno per Venezia. La scena è rapidamente degenerata quando l’aggressore, giunto da Trento, ha iniziato a urlare frasi di odio riguardanti il conflitto israelo-palestinese, accusando Israele di gravi atrocità.

Dinamica dell’aggressione

All’improvviso, il giovane ha cominciato a colpire i turisti, concentrando la sua violenza su uno dei ragazzi, anche lui di 25 anni. L’aggressore ha sferrato un pugno, utilizzando un grosso anello di metallo che indossava, causando al giovane un forte trauma cranico. La vittima è crollata a terra, sanguinante, mentre i compagni e alcuni passanti cercavano di soccorrerlo.

Intervento delle autorità

Fortunatamente, un addetto alla sicurezza della stazione è intervenuto tempestivamente, riuscendo a bloccare l’aggressore fino all’arrivo della Polizia Ferroviaria. Gli agenti hanno preso in custodia il giovane pakistano, che continuava a giustificare il suo gesto, sostenendo fosse una forma di vendetta per i bambini palestinesi.

Reazioni e conseguenze

L’incidente ha suscitato un’ondata di preoccupazione tra i viaggiatori, molti dei quali hanno assistito alla scena. La comunità ebraica di Milano ha espresso la sua inquietudine per l’aumento di episodi di antisemitismo nella città, sottolineando come questo sia solo l’ultimo di una lunga serie di attacchi. Le indagini condotte dalla Digos hanno escluso collegamenti con gruppi estremisti, rivelando che l’aggressore non aveva precedenti specifici.

Un clima di paura

Il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, ha dichiarato che molti turisti ebrei, in particolare americani, evitano di visitare Milano a causa della paura di aggressioni. Ha evidenziato la necessità di affrontare la realtà di un clima sempre più ostile, nel quale gli ebrei si sentono insicuri anche nelle situazioni quotidiane.

Inoltre, l’assessore alle scuole della comunità, Dalia Gubbay, ha aggiunto che questo episodio è emblematico di un problema più ampio, esprimendo preoccupazione per l’onda crescente di odio antisemita che sembra non diminuire. Gli attacchi a negozi kosher e le provocazioni avvenute davanti a sinagoghe locali sono segnali di un fenomeno allarmante che richiede attenzione e intervento.

La brutale aggressione avvenuta alla stazione centrale di Milano non è solo un fatto isolato, ma rappresenta un sintomo di una società in difficoltà, dove l’odio e la violenza minacciano la coesione sociale. È fondamentale che le autorità e la comunità affrontino questo problema con urgenza, per garantire a tutti i cittadini il diritto di vivere in sicurezza e senza timore di discriminazioni di alcun tipo.