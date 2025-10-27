×
Incendio distrugge azienda agricola in provincia di Firenze

Un incendio devastante ha colpito un'azienda agricola in provincia di Firenze, causando danni significativi.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un’azienda agricola nei pressi di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze. Le fiamme si sono propagate rapidamente a causa del forte vento, coinvolgendo una vasta area di terreno e diversi edifici.

I fatti

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con diverse squadre per tentare di domare le fiamme. Al momento, le operazioni sono in corso e non si segnalano feriti, ma il fumo denso è visibile da chilometri di distanza.

Danni e evacuazioni

Le autorità locali hanno ordinato l’evacuazione di alcune abitazioni nelle vicinanze per garantire la sicurezza degli abitanti. Si stima che i danni all’azienda agricola siano ingenti, ma sono ancora in corso le valutazioni.

