Incidente stradale mortale a Milano: aggiornamenti e dettagli

Un incidente stradale mortale a Milano ha sconvolto la comunità locale.

Milano, 22 ottobre 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel centro di Milano oggi alle ore 14:30, coinvolgendo due veicoli. Una persona è deceduta sul colpo, mentre altre tre sono rimaste ferite.

Testimoni oculari hanno riferito che uno dei veicoli, un’utilitaria, ha svoltato in modo improvviso, causando una collisione con un SUV. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per gestire la situazione e avviare le indagini.

La vittima è un uomo di 35 anni, il cui nome non è stato ancora reso pubblico. Le ferite riportate dagli altri occupanti sono state classificate come non gravi.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – La polizia ha bloccato l’area per le operazioni di rilievo e ha invitato i testimoni a contattare le autorità.

Sul posto confermiamo la presenza di squadre della Protezione Civile e ambulanze per il soccorso.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Si consiglia di evitare la zona per facilitare i lavori di recupero e indagine.