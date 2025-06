Stazione di Como San Giovanni chiusa per lavori: cosa cambia nei servizi ferroviari

I lavori alla stazione di Como San Giovanni alterano i servizi ferroviari. Ecco cosa cambia.

Un avviso urgente per tutti i viaggiatori! Da domani, sabato 14 giugno, e per i due sabati successivi, la stazione ferroviaria di Como San Giovanni sarà interessata da lavori di manutenzione programmata. Le conseguenze? Cambiamenti significativi nei servizi ferroviari, con impatti su diverse linee tra cui quella da Rho a Chiasso.

Dettagli sui lavori

I lavori si svolgeranno fra le 9 e le 13 nei giorni di sabato 14, 21 e 28 giugno. Durante queste ore, il servizio delle linee regionali e transfrontaliere verrà rimodulato. Le linee interessate includono la S11 Rho-Milano-Como-Chiasso, la RE80 Milano Centrale-Chiasso-Locarno, la S10 Biasca-Bellinzona-Chiasso-Como San Giovanni, e la S40 Como-Mendrisio-Varese.

Cosa aspettarsi

I viaggiatori dovranno tenere a mente che, fra le 9 e le 13, ci saranno modifiche sostanziali agli itinerari. Ad esempio, i treni della RE80 non effettueranno le fermate a Como San Giovanni e Como Camerlata. Inoltre, i treni S11 sulla tratta Milano-Chiasso verranno limitati a Milano-Carimate.

Servizi sostitutivi

Per agevolare i passeggeri, sarà attivato un servizio sostitutivo su bus fra Cucciago e Como San Giovanni. I viaggiatori che si muovono fra Milano e Chiasso potranno utilizzare i treni della RE80, mentre per il tratto Milano-Como San Giovanni, i treni S11 effettueranno solo la tratta Milano-Cucciago.

Informazioni utili

Chi si trova a Como San Giovanni o Camerlata potrà contare sulle corse della linea S11 per i collegamenti necessari. La situazione è frenetica e i viaggiatori sono invitati a rimanere aggiornati sulle variazioni tramite i canali ufficiali, inclusi i siti e le app dedicate.

Un occhio alla situazione

Nonostante le difficoltà, le linee S40 e S10 continueranno a circolare regolarmente fra Como San Giovanni e Chiasso. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione agli orari e alle fermate, poiché i cambiamenti potrebbero causare disagi. Le fermate non effettuate dai treni della linea RE80 a Como San Giovanni e Camerlata sono un chiaro esempio di come i lavori possano influenzare la routine quotidiana dei pendolari.

Conclusioni in sospeso

Come si adatteranno i viaggiatori a queste modifiche? Quali saranno le conseguenze a lungo termine di questi lavori? Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa situazione in evoluzione.