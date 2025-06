A Vanzago la criminalità cresce: furti e insicurezza preoccupano i cittadini

Furti e violenze tra giovani aumentano a Vanzago, la comunità è in allerta.

La situazione della sicurezza a Vanzago è in preoccupante deterioramento. Negli ultimi giorni, episodi di criminalità si sono susseguiti, alimentando un clima di insicurezza tra i residenti. L’ultimo episodio risale alla notte tra l’8 e il 9 giugno, quando un gruppo di ladri ha messo a segno un furto audace al bar 4Soccer, situato nel centro sportivo comunale di via del Lazzaretto.

Furto audace al bar 4Soccer

Un’automobile rubata è stata usata dai malviventi per sferrare l’attacco. La porta d’ingresso del bar è stata forzata e i ladri hanno portato via la cassa con i soldi. Questo colpo non è isolato; la gestione del bar, che serve la comunità dalle 7 alle 24 ogni giorno, ha da tempo richiesto la chiusura notturna del cancello che dà accesso alla via. La porta a vetri, distrutta durante il furto, è stata temporaneamente sostituita con assi di legno. Ci vorranno settimane prima che venga installata una nuova porta, lasciando il bar vulnerabile a nuovi attacchi.

Microcriminalità in aumento

Il furto al 4Soccer non è l’unico episodio di microcriminalità registrato nella zona. Nella stessa via, tre box di un condominio sono stati violati da ladri esperti, che hanno forato le serrature per accedere agli spazi. Nonostante gli sforzi per mantenere la sicurezza, il clima di paura continua a crescere. Inoltre, la scorsa settimana, un giovane è stato ferito durante un litigio in piazza del mercato; un’ambulanza è intervenuta per soccorrerlo. Che cosa sta succedendo a Vanzago?

Indagini in corso

L’Amministrazione locale è in contatto con i Carabinieri, che stanno portando avanti le indagini sugli episodi di criminalità. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei varchi di lettura targhe per cercare di risalire ai responsabili. La comunità è invitata a segnalare furti o tentativi di intrusione, ma la domanda rimane: basterà questo per garantire la sicurezza dei cittadini?

Richiesta di un consiglio comunale straordinario

In risposta alla crescente preoccupazione, i consiglieri comunali di minoranza, rappresentanti del gruppo “Siamo Vanzago, Mantegazza e Valdarenne”, hanno chiesto un consiglio comunale straordinario. L’obiettivo è discutere e mettere in atto misure concrete per migliorare la sicurezza nel comune. L’eco di queste richieste si fa sempre più forte, mentre la comunità chiede risposte rapide e azioni decisive.

In un contesto di crescente insicurezza, i cittadini di Vanzago si interrogano su quali misure adotteranno le autorità competenti per garantire la loro sicurezza. Le strade della città, un tempo tranquille, ora sono teatro di atti di violenza e furti, lasciando una scia di paura e sfiducia.