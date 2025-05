Un intervento tempestivo della Polizia Locale ha salvato un giovane capriolo in difficoltà.

Un salvataggio inaspettato

Il 9 maggio scorso, un giovane capriolo è stato protagonista di un salvataggio straordinario nel Naviglio Grande, grazie all’intervento tempestivo della Polizia Locale dell’Unione I Fontanili. L’animale, che si era trovato in difficoltà dopo essere scivolato nelle acque del canale, è stato recuperato da una pattuglia che ha risposto prontamente a una segnalazione. Questo episodio mette in luce non solo la vulnerabilità della fauna selvatica, ma anche l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine nel proteggere gli animali in pericolo.

Il recupero del capriolo

Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato il capriolo annaspante, in evidente difficoltà. Con grande attenzione e delicatezza, sono riusciti a issarlo fuori dall’acqua, evitando ulteriori traumi all’animale. “Una vita salvata” è stato il commento entusiasta degli agenti, che hanno dimostrato un forte senso di responsabilità e dedizione nel loro lavoro. Dopo il recupero, il capriolo è stato affidato a personale specializzato, pronto a fornirgli le cure necessarie per un eventuale reinserimento nel suo habitat naturale.

Un gesto di speranza per la fauna selvatica

Questo episodio non è solo un esempio di intervento efficace, ma rappresenta anche un messaggio importante sulla necessità di proteggere la fauna selvatica. Gli animali, come il capriolo, sono parte integrante del nostro ecosistema e meritano di essere tutelati. La Polizia Locale dell’Unione I Fontanili ha dimostrato che, con un intervento coordinato e tempestivo, è possibile fare la differenza nella vita di un animale in difficoltà. La sensibilizzazione della comunità riguardo alla salvaguardia della fauna selvatica è fondamentale per garantire che episodi come questo possano continuare a verificarsi, contribuendo a un ambiente più sicuro e sano per tutti.