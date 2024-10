Fai e Siti del Cuore. Competizione con il vecchio Borgo

Quattro anni or sono, la città presentò la candidatura di uno dei suoi simboli architettonici, il Molino Vecchio, per il censimento “I luoghi del cuore” organizzato dal Fai. Oggi, invece, è giunto il momento di una nuova proposta, avanzata da un gruppo di associazioni e cittadini, che punta non solo su un monumento, ma su un’intera parte del centro storico: l’Antico Borgo di Gorgonzola. Questo luogo è descritto come “uno scrigno di bellezza e un concentrato di storia e architettura di grande valore all’interno del vecchio nucleo urbano”.

Il link per partecipare alla votazione è già disponibile online, e si è attivata una campagna di sensibilizzazione: “Votate”.

Un po’ di storia: l’Antico Borgo vanta radici molto antiche; secondo gli esperti, era già un’importante località nel 855, come testimoniato dal manoscritto più antico in cui si parla di Congorciola. Successivamente, Goffredo da Bussero lo menziona due volte nel suo Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, datato alla seconda metà del XII secolo. Il Borgo, che si estende su circa cento metri quadrati, ospita numerosi beni culturali già catalogati nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tra questi figurano la Casa degli Umiliati in Corte dei Chiosi, l’oratorio di San Pietro (ora Santuario della Madonna dell’Aiuto), i resti di un fossato del Quattrocento, e la Torre degli Arrigoni. Ci sono anche Villa Serbelloni Busca, Villa Freganeschi Pirola, il Mausoleo Serbelloni e la Chiesa dei Santi Protaso e Gervaso, per non parlare di Villa Monti e del Naviglio Martesana. E ancora, si può esplorare ogni angolo, tra dimore storiche e corte.

“Dopo i traguardi raggiunti dal Molino Vecchio, che ha conquistato il primo posto nella sezione Mulini nel Censimento del 2020, e dall’Ospedale Serbelloni, che ha ottenuto il primato nella categoria Antichi luoghi della salute nel 2022, è giunto il momento di dare supporto all’Antico Borgo.”