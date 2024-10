Martiri di Gorla: una commemorazione condivisa. Da un riconoscimento civico a un’opera murale

In occasione dell’ottantesimo anniversario della tragica perdita dei 184 bambini di Gorla, avvenuta il 20 ottobre 1944 a seguito di un attacco aereo su Milano durante la Seconda Guerra Mondiale, sono previste diverse iniziative commemorative. Sia a livello politico che associativo, Fratelli d’Italia ha proposto il riconoscimento dei Piccoli Martiri di Gorla per il premio Civica benemerenza alla memoria, che viene conferito ogni anno il 7 dicembre, in coincidenza con la celebrazione del Santo Patrono della città. Parallelamente, l’associazione Orme (Ortica Memoria) organizzerà un murale intitolato “Girotondo. Un murale dedicato ai Piccoli Martiri di Gorla” dal 14 al 20 ottobre. Questo progetto, realizzato insieme al collettivo artistico Orticanoodles, mira a creare un’opera che renda omaggio alla memoria di questi bambini, commemorando gli 80 anni dalla loro tragica scomparsa e si inserisce nelle celebrazioni ufficiali del Comune e del Municipio 2. Il murale è concepito con una visione simbolica, cercando di rappresentare la prospettiva infantile e il contrasto con il mondo degli adulti, un universo in cui i bambini desiderano solo divertirsi e crescere. L’area designata per l’opera si trova in viale Monza 140, su un edificio a fianco della fermata della metropolitana, scelta in collaborazione con l’ufficio “Arte negli spazi pubblici” del Comune. Questo murale diventerà un elemento significativo del quartiere, fungendo da avvertimento sulle atrocità della guerra e mantenendo viva la memoria delle giovani vittime del 1944.