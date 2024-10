Combattere il problema delle droghe: la minoranza di centrodestra a Basiano sollecita l'esempio dei politici e richiede test anti-droga per amministratori e consiglieri

Combattere il problema delle droghe: la minoranza di centrodestra a Basiano sollecita che gli amministratori diano il buon esempio e richiede test anti-droga per il sindaco, la giunta e i consiglieri. “Non basta discutere di cocaina, marijuana e pillole, è fondamentale anche astenersi dall’uso,” afferma Riccardo Melias, capogruppo. Lui ha redatto una mozione da sottoporre in consiglio: “È essenziale stipulare un accordo con Ats per effettuare controlli periodici – chiarisce –. È necessario un cambiamento, anche nel nostro comune. I ragazzi, in seguito al Covid, hanno spesso cercato rifugio nelle droghe. Dobbiamo mostrare a tutti la nostra integrità”. La decisione spetterà al Consiglio comunale.

“Confido in una votazione unanime – continua l’ex candidato sindaco – sarebbe un ottimo segnale in una causa che deve unirci per il bene dei giovani”. Sebbene non ci siano segnalazioni di emergenze in area, molte famiglie affrontano difficoltà quotidiane in silenzio. “Noi amministratori dobbiamo essere al di sopra di ogni dubbio, l’uso di sostanze altera le capacità cognitive, compromette il libero arbitrio e distorce la percezione della realtà – sottolinea Melias – penso che i cittadini meritino di riposare serenamente, sapendo che l’amministrazione comunale è composta da individui estranei a simili problemi”.

“Secondo la relazione del Viminale, l’abuso di sostanze tra gli studenti è raddoppiato e la nostra area non è un’eccezione. Molti studi evidenziano i danni fisici e psicologici legati alla dipendenza – aggiunge il capogruppo – inoltre, chi entra in questo giro è spesso convinto di poter uscire, alimentando invece una rete di illegalità”.

Il tema è articolato e presenta molteplici aspetti. “Per questo motivo, chi occupa una carica pubblica deve andare oltre le sole dichiarazioni. È fondamentale mostrare ai cittadini che le condanne non restano solo parole vuote. Inoltre, il Comune ha il compito di implementare misure preventive. Si tratta di una questione concreta.” Melias auspica che “non si arrivi a una situazione simile a quella del controllo di vicinato, ora adottato in modo bipartisan da numerose amministrazioni di diversa natura, ma etichettato dalla maggioranza di centrosinistra come ‘ronde’.”