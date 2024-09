Rinnovamento alla guida: Antonio Prete viene nominato a capo della Tenenza

La stazione dei carabinieri ha accolto un nuovo capo. Il tenente Antonio Prete, nato a Salerno 46 anni fa, ha assunto il comando della caserma di Cologno Monzese. Prete porta con sé una vasta esperienza nel combattere la criminalità organizzata. Proveniente da Anzio, per lui si tratta di un ritorno in Lombardia, dove aveva ricevuto il suo primo incarico a Gallarate, dopo l’arruolamento nella Benemerita nel settembre 1999. Successivamente, si trasferì in Campania, servendo al comando di Castel Volturno durante un periodo marcato dalla strage commessa dal clan dei Casalesi. Da lì, Prete ha lavorato nelle compagnie di Torre Del Greco e Salerno, come responsabile del nucleo Radiomobile. Prima di trasferirsi a Cologno Monzese, il suo ultimo ruolo è stato quello di comandante del nucleo operativo e radiomobile alla Compagnia di Anzio, coprendo anche il territorio di Nettuno. Nel 2022, entrambi i comuni sono stati sciolti e commissariati a causa di infiltrazioni mafiose.