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Il sito Cose di Casa si occupa di arredamento, ristrutturazioni, progetti e tutto ciò che riguarda la casa con un approccio informativo rivolto a lettori, professionisti e appassionati. Le pagine pubblicate raccolgono contenuti originali realizzati da redattori, architetti, fotografi ed esperti del settore; per questo motivo esistono regole precise sulla riproduzione e sull’uso dei materiali pubblicati.

Le informazioni offerte hanno valore informativo e vengono curate tramite attività di verifica e aggiornamento editoriale, pur restando soggette ai limiti insiti in qualsiasi pubblicazione: errori occasionali o aggiornamenti successivi possono intervenire. In particolare, gli approfondimenti sul tema salute sono pensati come materiale orientativo e non sostituiscono il parere medico professionale.

Divieto di riproduzione e tutela dei contenuti editoriali

È espressamente vietata la copia totale o parziale dei materiali pubblicati sul sito verso altri portali, testate o canali non autorizzati. Questo comprende testiprogettiservizi di fai da tefotografie e qualsiasi contenuto creato internamente dalla redazione o da freelance, architetti e fotografi che collaborano con la testata. La norma intende preservare il valore intellettuale dei contributi e garantire il rispetto dei diritti di autore.

Tipologie di contenuto protetto

Tra i contenuti protetti rientrano articoli di approfondimento, raccolte di prodotti, guide pratiche e servizi illustrati con immagini originali. Anche i testi che contengono consigli tecnici o progetti originali sono soggetti a restrizioni di riutilizzo, perché rappresentano il frutto di un lavoro editoriale e professionale strutturato.

Standard giornalistici, verifica delle fonti e limiti dell’informazione

La redazione applica un processo di lavoro giornalistico che prevede la verifica delle fonti e l’aggiornamento periodico degli articoli. Il risultato è il frutto di un controllo sistematico, mirato a offrire contenuti attendibili e utili al lettore. Tuttavia, la redazione chiarisce che nessuna pubblicazione può essere considerata priva di possibilità di errore e che i contenuti riflettono lo stato delle conoscenze al momento della pubblicazione.

Articoli sul tema salute

Quando vengono trattati argomenti legati alla salute domestica o al benessere, il materiale ha carattere informativo e non diagnostico: per valutazioni personali, diagnosi o terapie è sempre raccomandato rivolgersi al proprio medico o a uno specialista. Le informazioni presenti sul sito devono essere integrate con il parere professionale quando riguardano specifiche condizioni di salute.

Riferimenti legali e contatti aziendali

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Contatti per la redazione

Per questioni editoriali, segnalazioni o richieste di collaborazione è disponibile un indirizzo email diretto alla redazione e un numero di telefono. Questi canali consentono di inviare comunicazioni formali, proporre progetti o chiedere chiarimenti sui contenuti pubblicati; la segreteria gestisce il flusso in entrata e indirizza le richieste al reparto competente.

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