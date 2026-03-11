Disturbi del sonno: quando il russamento nasconde rischi seri

Un quadro chiaro sui disturbi respiratori del sonno: sintomi da non ignorare, esami diagnostici e terapie per proteggere la salute

Molte persone considerano il russamento un fastidio banale, spesso ridotto a un problema di convivenza. In realtà, dietro quei suoni notturni possono celarsi i disturbi respiratori del sonno, fra i quali le apnee notturne sono le più rilevanti per la salute generale.

Riconoscere i segnali e rivolgersi a un professionista può cambiare il corso di malattie croniche o prevenire complicanze cardiovascolari e metaboliche.

Questo articolo spiega in modo chiaro come individuare i sintomi, quali esami permettono di monitorare la respirazione notturna e quali sono le principali opzioni terapeutiche, dal dispositivo meccanico alle soluzioni chirurgiche meno invasive oggi impiegate.

Perché i disturbi del sonno sono importanti

I disturbi del sonno non riguardano solo la qualità del riposo: interferiscono con la pressione arteriosa, il metabolismo e la funzione cognitiva. Le persone con apnea ostruttiva del sonno presentano un aumento del rischio di ipertensione, malattie cardiache e diabete, oltre a disturbi dell’umore come depressione e ansia. Interrompere il respiro ripetutamente durante la notte provoca frammentazione del sonno e riduzione dell’ossigenazione, meccanismi che stanno alla base di molti danni a lungo termine.

Impatto fisico e mentale

La ripetuta riduzione dell’apporto di ossigeno e i risvegli micro-arousals possono compromettere la memoria, l’attenzione e la capacità di giudizio. Inoltre, la sonnolenza diurna aumenta il rischio di incidenti stradali e lavorativi. Per questi motivi, affrontare tempestivamente il problema significa tutelare sia la salute fisica sia la sicurezza quotidiana.

Segnali che non bisogna ignorare

Oltre al russamento rumoroso, esistono altri sintomi che dovrebbero indurre a una valutazione specialistica: sonnolenza eccessiva diurna, mal di testa mattutino, scarsa concentrazione e sensazione di non aver riposato. Spesso il partner è la prima persona a notare le pause respiratorie. È utile annotare episodi e frequenza per fornire informazioni al medico.

Strumenti di screening e test

Oggi esistono strumenti semplici per monitorare il sonno a domicilio, come gli home sleep test, così come esami più completi in laboratorio del sonno. Questi test misurano parametri come l’ossigenazione, il flusso respiratorio e i movimenti, consentendo di stabilire la gravità dell’apnea e indirizzare la scelta terapeutica.

Opzioni terapeutiche: dal conservativo al chirurgico

Le soluzioni disponibili spaziano da interventi conservativi a opzioni più complesse a seconda della causa e della gravità. Fra i trattamenti non invasivi più diffusi c’è il CPAP, un dispositivo che mantiene la via aerea aperta durante il sonno mediante pressione positiva continua. Per casi lievi o moderati esistono anche dispositivi orali che riposizionano la mandibola per favorire il flusso d’aria.

Quando valutare la chirurgia

Se il disturbo deriva da un’ostruzione anatomica, come tonsille ingrossate o eccesso di tessuto molle, la soluzione chirurgica può essere necessaria. Le tecniche moderne puntano a essere più conservative e a ridurre il trauma operatorio rispetto al passato, con interventi mirati che migliorano il flusso aereo senza alterare eccessivamente le strutture fisiologiche.

Consigli pratici per migliorare il sonno

Accanto alle terapie mediche, alcuni accorgimenti quotidiani possono ridurre i sintomi: mantenere un peso corporeo salutare, evitare alcol e sedativi prima di dormire, dormire su un fianco invece che sulla schiena e adottare routine regolari del sonno. Questi cambiamenti non sostituiscono una diagnosi specialistica ma possono contribuire a migliorare l’efficacia dei trattamenti.

Infine, rivolgersi a centri specializzati e a professionisti esperti in medicina del sonno assicura un percorso diagnostico-terapeutico completo: dallo screening iniziale alla scelta del trattamento più adeguato, fino al follow-up per valutare i risultati e l’aderenza alle terapie.