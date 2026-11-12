SmartCityLab Milano completa il primo anno con 20 startup accelerate, sette tecnologie sperimentate e oltre 100 eventi, puntando sulla collaborazione pubblico-privato.

Il primo anno di attività dello SmartCityLab Milano segna un traguardo concreto nella sperimentazione di soluzioni per la città. Nato dall’Accordo di Programma tra il Comune di Milano, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia, il laboratorio ha provato a creare un ponte operativo tra idee, imprese e amministrazioni.

Il percorso ha combinato accelerazione d’impresa, sperimentazione tecnologica e formazione: al termine del primo anno sono state coinvolte 20 startup (10 nella prima edizione del programma HUMAN+AI e 10 nella seconda), sono state ospitate sette tecnologie e si sono tenuti oltre 100 eventi rivolti a imprenditori, istituzioni e cittadini.

Il programma HUMAN+AI e l’accelerazione delle startup

Uno dei pilastri del laboratorio è stato il programma HUMAN+AI, ideato per supportare startup che applicano l’intelligenza artificiale a problemi urbani. Le due edizioni hanno selezionato complessivamente 20 imprese innovative attive in settori come la mobilità intelligente, la salute digitale, la sostenibilità energetica, la sicurezza urbana e la gestione degli edifici. Il programma ha offerto ore formative, mentoring e opportunità di confronto con aziende e amministrazioni per avvicinare lo sviluppo tecnologico alle esigenze pratiche della città.

Formazione e connessioni tra pubblico e privato

La formazione ha rappresentato un elemento concreto della proposta: più di 100 ore di formazione distribuite tra workshop e sessioni con esperti hanno favorito l’incontro tra startup, enti pubblici e operatori privati. Questo approccio mira a ridurre il divario tra prototipo e adozione sul campo, permettendo alle soluzioni di essere osservate e testate in un contesto urbano reale prima di pensare a implementazioni su scala maggiore.

Le tecnologie sperimentate e le collaborazioni tecnologiche

Nel corso dell’anno lo spazio ha ospitato sette tecnologie diverse, selezionate per il loro potenziale di impatto urbano. Le sperimentazioni sono state supportate da una rete di partner di gestione, guidata da PwC Italia insieme a LifeGate Way, LifeGate e Underdogs, con l’obiettivo di creare un modello operativo che favorisca la transizione dalla prototipazione alla sperimentazione sul territorio.

Infrastrutture digitali e connettività

Per rendere possibili le prove in ambiente urbano, il laboratorio ha integrato competenze su 5G, Internet of Things, cloud e intelligenza artificiale, elementi fondamentali per far comunicare sensori, piattaforme e servizi. Questa infrastruttura tecnologica ha permesso di testare soluzioni che spaziano dalla gestione dell’energia condivisa alla qualità dell’aria negli ambienti, fino a sistemi di agricoltura urbana automatizzata.

Eventi, comunità e visibilità internazionale

Lo spazio ha ospitato oltre 100 eventi aperti alla comunità e agli operatori locali, inclusi incontri dedicati alla pubblica amministrazione per accompagnare sindaci, assessori e dirigenti comunali nell’introduzione dell’AI nei servizi pubblici. Il laboratorio ha inoltre ricevuto delegazioni internazionali interessate al modello italiano di smart city, confermando una capacità attrattiva oltre il contesto locale.

Appuntamento pubblico a Milano

Tra gli eventi programmati, è previsto l’incontro Beyond Borders – The Startup Conference for Scaling in Europe and Worldwide fissato per il 25 novembre 2026 alle 11:00 nella sede di via Ripamonti 88 a Milano. L’evento è rivolto a founder, startup e investitori e punta a favorire connessioni e opportunità di crescita sui mercati internazionali, proseguendo il lavoro di costruzione di un ecosistema che supporti la scalabilità delle imprese innovative.

Secondo Laura Prinzi, General Manager di SmartCityLab Milano e Senior Manager di PwC Italia, il bilancio del primo anno conferma l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per trasformare idee in progetti concreti. L’orientamento per gli anni successivi rimane sulla sostenibilità, la trasformazione digitale e la qualità della vita urbana, con l’obiettivo di consolidare Milano come piattaforma di attrazione per competenze e tecnologie.