Fiera Milano esercita un balzo di crescita grazie alle Olimpiadi, con utili quasi raddoppiati e prospettive più ambiziose.

Nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2026, Fiera Milano ha conseguito risultati finanziari significativamente superiori alle aspettative di mercato. Il fatturato consolidato ha raggiunto i 293,7 milioni di euro, segnando un incremento del 26,7% rispetto allo stesso arco temporale dell’anno precedente. L’Ebitda è salito a 89,9 milioni, in crescita del 25,6%, mentre l’utile netto ha quasi raddoppiato, arrivando a 32,7 milioni (+91,7%). Questi dati collocano l’azienda tra i protagonisti più dinamici del comparto fieristico e congressuale italiano.

Il contesto macroeconomico, caratterizzato da tensioni geopolitiche e incertezza dei mercati, rende ancor più rilevante il risultato ottenuto da Fiera Milano. La capacità di tradurre la domanda di spazi e servizi in un incremento sostanziale di ricavi evidenzia una resilienza operativa che si riflette nella solidità dei margini e nella riduzione del debito netto, passata da 157,2 a 88,3 milioni di euro nel terzo trimestre.

Olimpiadi invernali e impatto sui risultati operativi

Il fattore trainante principale dietro la crescita è rappresentato dalle attività legate ai XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Le strutture del polo fieristico di Rho hanno ospitato diverse sedi temporanee, mentre il centro congressi di Milano ha svolto la funzione di Main Media Centre degli eventi. Grazie a queste opportunità, 48 manifestazioni fieristiche – di cui 33 in Italia e 15 all’estero – hanno avuto luogo, con 26 direttamente organizzate da Fiera Milano e 22 ospitate. Parallelamente, 70 eventi congressuali hanno occupato complessivamente 1.174.287 metri quadrati, superando le previsioni di settore.

Dettaglio delle performance di fiere e congressi

Nel segmento fieristico italiano, le vendite hanno totalizzato 212,0 milioni di euro, mentre il mercato internazionale ha contribuito con 5,7 milioni. Il comparto congressi ha generato 63,0 milioni di euro di fatturato, trainato da una domanda dinamica di servizi di allestimento e logistica. Eventi di rilievo come Cphi ed Eicma hanno registrato risultati superiori alle attese, confermando la capacità dell’azienda di capitalizzare su manifestazioni di alta visibilità.

Guidance al rialzo e strategie di crescita per il 2026

Alla luce dei risultati dei primi nove mesi e della maggiore visibilità sul quarto trimestre, Fiera Milano ha rivisto al rialzo le proprie previsioni finanziarie. Il fatturato previsto per l’intero esercizio è ora compreso tra 380 e 400 milioni di euro, con una predilezione per la fascia alta dell’intervallo. L’Ebitda viene stimato tra 110 e 115 milioni, superando il range precedente di 100-110 milioni. Il CEO Francesco Conci ha sottolineato che questi numeri evidenziano la capacità dell’impresa di consolidare performance operative anche in un contesto di volatilità economica.

Acquisizioni e consolidamenti a supporto della redditività

Il miglioramento dell’Ebitda è stato anche favorito da una serie di operazioni strategicche. Nel secondo trimestre 2025 è stata completata l’acquisizione del Gruppo Expotrans, che ha potenziato l’offerta di servizi logistici. All’inizio del 2026, MiCo DMC è stata interamente consolidata, mentre nel primo trimestre dell’anno è entrata nel perimetro di consolidamento Stipa. Queste integrazioni hanno comportato un incremento dei costi di struttura e del personale, ma hanno anche ampliato il portafoglio clienti e le capacità operative, contribuendo a sostenere la crescita dei ricavi.

Nel prossimo futuro, Fiera Milano prevede di presentare il nuovo Piano Strategico 2027-2031, che definirà le priorità di medio-lungo termine, valorizzerà il posizionamento competitivo del gruppo e esplorerà ulteriori opportunità di sviluppo sui mercati internazionali.