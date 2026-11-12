Milano propone concerti, cinema e spettacoli per tutti questo fine settimana

Il fine settimana del 14 e 15 novembre sta per trasformare Milano in un vero palcoscenico urbano: musica dal vivo, cinema d’autore, acrobazie su gomma e mercatini solidali riempiono le strade e le sale della città, offrendo proposte per adulti e bambini senza dover spendere una fortuna.

GraziaLand al Villa Necchi Campiglio: moda, musica e chiacchiere con i protagonisti

Il GraziaLand torna nella storica Villa Necchi Campiglio, dimora firmata Piero Portaluppi, per due giornate di incontro con il mondo dello spettacolo. Sabato 14, a partire dalle 12, Sarah Toscano apre la scaletta, seguita dallo chef Andrea Berton, dalle canzoni di Margherita Vicario e dalla presenza di Martina Colombari. Alle 19.30, la cantante Chiara Galiazzo porta sul main stage un concerto dal vivo. La domenica riparte alle 14 con il duo California e Ditonellapiaga, mentre Silvio Orlando partecipa a un talk culturale; alle 19.30, Arisa chiude l’evento con una performance. L’ingresso è gratuito, ma è necessario registrarsi online per le sessioni che prevedono posti limitati.

Galà Lirico gratuito nella chiesa di San Giovanni in Laterano, Città Studi

Domenica 15 novembre, alle 15.30, la chiesa di San Giovanni in Laterano accoglie il Galà Lirico Strumentale, parte della nona edizione della rassegna “La Lirica in Periferia”. Il programma prevede arie di Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Giacomo Puccini, oltre a brani della tradizione napoletana. Il soprano Ekaterina Adamova e il tenore Dario Prola sono i protagonisti, affiancati da Martina Cicciò al violino e Inessa Filistovich al pianoforte; il tenore Lulama Taifasi partecipa come ospite speciale. L’evento è gratuito con ingresso a prenotazione fino all’esaurimento dei posti, possibile via telefono, WhatsApp o e-mail.

Hot Wheels Stunt Show all’Unipol Dome: bolidi giganti e loop da 10 metri

Il sabato 14 e la domenica 15, alle 11.30, l’Unipol Dome di Santa Giulia ospita lo spettacolo Hot Wheels Stunt Show. Piloti internazionali si sfidano al volante di auto, moto e ATV realizzate in scala 1:1, eseguendo salti, backflip e il celebre loop a 360° alto dieci metri. Tra i veicoli protagonisti figurano i leggendarî GT Scorcher, Boneshaker e Rodger Dodger. Per chi desidera avvicinarsi alla pista, il Pre-Show Party apre alle 9.30 per un’ora di foto e autografi. I biglietti partono da 40,25 €, con upgrade al party a partire da 15 €; la vendita è attiva su TicketOne.

Filmmaker Festival: nove giorni di cinema indipendente tra Arcobaleno e Cineteca

Dall’14 al 22 novembre Milano diventa capitale del cinema di ricerca. Il Filmmaker Festival propone, ogni sera, proiezioni e dibattiti nei due principali centri di cine-arte, l’Arcobaleno Film Center e la Cineteca Arlecchino. L’inaugurazione, sabato 14 alle 21.30, presenta “La ragazza con la Leica” di Alina Marazzi, con la regista in sala. La programmazione include il film fuori concorso di Bruno Dumont, “Les roches rouges”, e un concorso internazionale di cortometraggi. Il costo di una singola proiezione è di 8,50 €, mentre il Full Pass per l’intera rassegna costa 35 € (30 € per under 30). Sono disponibili anche abbonamenti sostenitori a 100 € con tote bag e catalogo.

Fiera d’Autunno e spettacoli per bambini: vintage, solidarietà e fiabe contemporanee

Dal 12 al 15 novembre la Fiera d’Autunno si svolge nella Sala delle Colonne dell’Oratorio di San Vittore al Corpo. Il mercatino offre oggetti vintage, libri, abbigliamento second-hand e una piccola pasticceria. Tutti i ricavi verranno devoluti alla Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo per progetti missionari. Parallelamente, il Teatro Munari propone “Raperonzolo, il canto del crescere” sabato e domenica alle 16.30, uno spettacolo-fiaba per bambini dai 5 anni in poi. Sempre il 14 e il 15, il Teatro Pim Off mette in scena “Bella, bellissima!”, una fiaba che affronta il tema dell’immagine corporea per i più piccoli (età consigliata: 3 anni). Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero e mirano a stimolare la fantasia e il pensiero critico dei piccoli spettatori.