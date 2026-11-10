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Gioco di logica e cultura nella biblioteca di Cesàno Boscone

Un'entusiasmante escape room trasformerà la biblioteca di Villa Marazzi in un percorso di enigmi culturali, aperto a famiglie e gruppi.
Letizia Chiarini · · 3 min
Gioco di logica e cultura nella biblioteca di Cesàno Boscone

Il prossimo 13 novembre la Biblioteca Comunale di Cesano Boscone si trasforma in un labirinto di indizi, quiz e prove di logica. L’evento, organizzato dal Comune di Cesano Boscone in collaborazione con la biblioteca, si svolgerà nella storica dimora di Villa Marazzi a partire dalle ore 18:00. L’iniziativa, pensata per chi ama i giochi di squadra, propone una sfida dal sapore culturale che coinvolge partecipanti di tutte le età.

Escape room a Villa Marazzi: data, orario e modalità di iscrizione

La serata è riservata a gruppi composti da 3 a 5 persone. Per partecipare è necessario prenotare in anticipo contattando la biblioteca al numero 02 48694 490 o inviando una mail a biblioteca@. Le iscrizioni sono limitate, quindi è consigliabile confermare la presenza entro pochi giorni dall’annuncio. Durante il gioco è vietato l’uso di dispositivi elettronici: la vittoria dipende esclusivamente dalla collaborazione tra i membri del team e dalla capacità di decifrare gli enigmi proposti.

Come si svolge il gioco

Una volta entrati nella sala designata, i partecipanti ricevono una prima pista che li indirizza verso una serie di sfide tematiche legate al mondo dei libri, della storia locale e della cultura generale. Ogni prova richiede ragionamento critico, intuito e, talvolta, abilità manuali per manipolare oggetti nascosti tra gli scaffali. Il tempo a disposizione è di 60 minuti; chi riesce a completare tutte le prove entro il limite otterrà un buono spendibile presso le attività commerciali del territorio.

Organizzatori e pubblico di riferimento

L’evento è realizzato dal Comune di Cesano Boscone e dalla Biblioteca Comunale di Cesano Boscone, con il supporto logistico della Fondazione RCM – Rete Civica di Milano, responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti. La proposta si rivolge a giovani, famiglie, gruppi di amici e anche a adulti interessati a un modo originale per avvicinarsi al mondo della lettura e alla cultura locale. È un’occasione ideale per trascorrere una serata diversa dal solito, combinando divertimento e apprendimento.

Dettagli pratici e contatti

Le indicazioni per raggiungere Villa Marazzi sono disponibili sulla mappa online del Comune. L’indirizzo esatto è Via Dante Alighieri 47, Cesano Boscone (MI). Per ulteriori informazioni, gli interessati possono telefonare al 02 48694 490 o scrivere all’indirizzo email sopra indicato. Il sito web del Comune fornisce anche un link diretto alla pagina dell’evento, dove è possibile consultare le regole del gioco e le modalità di pagamento del buono premio.

La serata del 13 novembre offrirà una combinazione di sfida intellettuale e divertimento collettivo, trasformando la biblioteca in un palcoscenico di avventure culturali. Non resta che formare il proprio team, preparare la mente e tuffarsi nell’esperienza della escape room di Villa Marazzi.

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Autore
Letizia Chiarini
Letizia Chiarini, di San Donato Milanese, segue il calcio e i motori con reportage in circuito e in curva. Ricorda quando ha documentato una maratona cittadina fermatasi per un blackout: ha ricostruito le storie dei partecipanti con taglio umano, preferendo profili di comunità e ritratti di squadra; ama correre all'alba sul Naviglio.

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