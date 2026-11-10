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Catchers: dieci appuntamenti per sviluppare idee e rete sul territorio

Un percorso promosso dall'Istituto Tirinnanzi coinvolge scuole, atenei e imprese per aiutare gli studenti a individuare problemi e costruire soluzioni durante dieci incontri
Gabriele Pellegrino · · 3 min
Catchers: dieci appuntamenti per sviluppare idee e rete sul territorio

Un nuovo percorso di educazione imprenditoriale è stato presentato il 9 novembre a Palazzo Leone da Perego di Legnano. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Tirinnanzi di Legnano e sostenuta dal Comune e da realtà economiche e accademiche locali, intende accompagnare gli studenti delle scuole superiori alla ricerca di problemi concreti sul territorio e alla progettazione di idee risolutive.

Il programma prevede un arco di lavoro che si svolgerà nell’arco della stagione scolastica con dieci appuntamenti distribuiti fino a maggio 2027, per un totale riconosciuto di 45 ore utili come formazione scuola-lavoro. L’approccio mette al centro l’osservazione del quotidiano, la composizione di gruppi eterogenei e il rapporto diretto con il mondo universitario e produttivo.

Il ruolo degli enti e delle università coinvolte

Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e dei partner che contribuiranno al percorso: oltre all’Istituto Tirinnanzi di Legnano e al Comune, collaborano Confindustria Alto Milanese e docenti provenienti dal Politecnico di Milano, dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dall’Università degli Studi di Milano, dall’Università Iulm e dalla Liuc. Questa rete mette a disposizione competenze e spazi per trasformare l’attività scolastica in opportunità concrete di apprendimento e contatto con il mondo del lavoro.

Dichiarazioni istituzionali al lancio del progetto

Nel corso della presentazione l’assessora all’Istruzione e Comunità educante, Ilaria Maffei, ha sottolineato l’importanza della collaborazione territoriale: “Ringraziamo l’Istituto Tirinnanzi per aver promosso un’iniziativa che valorizza la capacità del nostro territorio di fare rete.” Queste parole evidenziano la dimensione collettiva del progetto, che vuole integrare scuole, atenei e imprese per potenziare le opportunità formative.

Organizzazione delle squadre e obiettivi didattici

La partecipazione è volontaria e aperta agli studenti del triennio delle scuole superiori di diversi indirizzi. La selezione iniziale avviene tramite un questionario di candidatura pensato per raccogliere attitudini, interessi e disponibilità: lo staff organizzerà poi i gruppi mescolando scuole e percorsi formativi differenti. L’intento è simulare condizioni professionali reali, dove non si sceglie sempre con chi lavorare, e valorizzare la capacità di collaborare in contesti compositi.

Ogni gruppo sarà chiamato a identificare un problema reale legato al benessere personale, familiare o di gruppo e a dimostrarne l’esistenza prima di proporre una soluzione. Questo metodo privilegia l’osservazione del territorio e della vita quotidiana degli adolescenti, come i loro spostamenti, le abitudini di studio o i bisogni non soddisfatti, e punta a trasformare l’analisi in proposte concrete.

Finalità formative e riconoscimenti

Il progetto riconosce complessivamente 45 ore come parte della formazione scuola-lavoro, offrendo così non solo un’esperienza pratica ma anche crediti formali spendibili nel percorso scolastico. La struttura del programma, con dieci appuntamenti fino a maggio 2027, garantisce continuità e la possibilità di sviluppare progetti articolati che richiedono tempo, sperimentazione e confronto con tutor e realtà imprenditoriali.

La consigliera incaricata al Lavoro e Sviluppo economico, Paola Barbazza, ha insistito sull’aspetto trasformativo dell’iniziativa: “Non dobbiamo soltanto preparare i ragazzi al mondo che conosciamo, ma dare spazio alla loro capacità di trasformarlo.” Questa affermazione riassume l’obiettivo educativo: coltivare capacità critiche e creative che possano tradursi in idee e iniziative concrete, attraverso l’incontro tra scuola e mondo produttivo.

Nel complesso, il progetto si configura come un laboratorio diffuso sul territorio che unisce istruzione e impresa, con un calendario definito e il coinvolgimento di istituzioni accademiche note. La formula punta a creare opportunità di apprendimento reale e a rafforzare la capacità degli studenti di passare dall’osservazione di un problema alla progettazione di una soluzione verificabile.

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Autore
Gabriele Pellegrino
Gabriele Pellegrino, cresciuto a Monza e residente a Milano, racconta benessere e pratiche quotidiane: ha organizzato un ciclo di appuntamenti sulle routine mattutine in una biblioteca di quartiere, esplorando rituali locali. Propone consigli pratici e sostenibili; pratica la meditazione camminata come rito personale.

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