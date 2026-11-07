Partecipa all'incontro gratuito di Avis Arconate per scoprire consigli pratici su come assistere i tuoi cari in sicurezza.

Il prossimo venerdì 13 novembre, alle ore 20.45, l’Avis di Arconate apre le porte del proprio auditorium comunale sito in Via Montello 1, proponendo un appuntamento dedicato ai caregiver e a tutti i cittadini interessati al tema dell’assistenza familiare. L’evento, dal titolo “Muoversi in sicurezza, curare con cura”, è completamente gratuito e nasce dall’esigenza di fornire orientamento concreto a chi, spesso all’improvviso, si trova a dover prendersi cura di una persona cara. Durante la serata saranno messi a fuoco gli aspetti più pratici dell’assistenza domiciliare, con l’obiettivo di ridurre gli infortuni sia per chi assiste sia per l’assistito.

Tecniche di trasferimento e prevenzione degli infortuni con il fisioterapista Christian Leoni

Il primo intervento sarà curato dal fisioterapista Christian Leoni, professionista esperto nella gestione dei movimenti quotidiani dei pazienti. Leoni illustrerà le tecniche di sollevamento più sicure, spiegando come evitare sforzi eccessivi che possono causare lesioni muscolari sia al caregiver sia all’assistito. Verrà mostrato passo passo il corretto modo di posizionare il corpo, di piegare le ginocchia e di utilizzare il peso delle gambe per sollevare, riducendo al minimo il rischio di cadute. Inoltre, saranno forniti consigli pratici per riconoscere i segnali di affaticamento e per pianificare pause regolari, elementi fondamentali per mantenere una cura sostenibile nel tempo.

Uso corretto dei piccoli ausili

Parallelamente al discorso sulle posture, Leoni approfondirà l’uso corretto dei piccoli ausili, come cinture di sollevamento, fasce elastiche e carrelli leggeri. Spiegherà quali dispositivi sono indicati per specifiche situazioni – ad esempio, una cintura di sollevamento è consigliata per spostamenti da letto a sedia, mentre una fascia può aiutare nel trasferimento dalla sedia al water. Saranno mostrati esempi pratici di montaggio e di verifica della stabilità, così da garantire che ogni ausilio sia impiegato nel modo più efficace e sicuro. L’obiettivo è rendere i partecipanti autonomi nell’individuare lo strumento più adatto a seconda del contesto e della condizione fisica dell’assistito.

Gestione di cateteri, flebo e dispositivi medici con l’infermiera Alessandra Poma

Il secondo turno sarà condotto dall’infermiera Alessandra Poma, la quale si concentrerà sugli aspetti più delicati legati alla gestione di cateteri, flebo e dispositivi medici. Poma illustrerà le procedure di inserimento, controllo e rimozione dei cateteri, sottolineando l’importanza di mantenere una sterilità rigorosa per prevenire infezioni. Verranno forniti suggerimenti su come organizzare il materiale di consumo, su come monitorare la corretta per via di infusione e su come riconoscere i segnali di potenziali complicazioni, come arrossamenti o ostruzioni. L’intervento punta a dare ai caregiver la sicurezza necessaria per gestire autonomamente queste pratiche, evitando ricorrenti errori che possono compromettere la salute del paziente.

Prevenzione delle lesioni da pressione e iter per l’ADI

Nel proseguimento, Poma affronterà la prevenzione delle lesioni da pressione, una problematica comune nei soggetti costretti a letto per lunghi periodi. Verranno illustrate tecniche di rotazione, l’uso di cuscini termici e di materassi anti-pressione, oltre a consigli su come valutare quotidianamente lo stato della pelle. Successivamente, l’infermiera spiegherà l’iter burocratico per l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e la procedura per richiedere ausili specifici, come sollevatori o sedie a rotelle. Sarà fornita una panoramica delle pratiche amministrative, dei documenti necessari e dei tempi di risposta, per aiutare i partecipanti a navigare con tranquillità il percorso verso l’assistenza istituzionalizzata.

La serata si concluderà con una sessione di domande e risposte, durante la quale i presenti potranno approfondire i temi di loro interesse direttamente con i due esperti. L’ingresso è libero e aperto a tutti, senza obbligo di prenotazione. Chiunque desideri migliorare le proprie competenze di cura domestica troverà nell’incontro un’opportunità preziosa per acquisire conoscenze pratiche, ridurre i rischi associati al caregiving e instaurare una rete di supporto tra famiglie e professionisti.